Marc Anthony se convierte en padre por octava vez y presenta a la pequeña Myla

Marc Anthony se ha convertido en padre por octava vez. El cantante y su mujer, Nadia Ferreira, han dado la bienvenida a una niña llamada Myla, que ha llegado para completar la familia que han formado desde que comenzaron su relación en 2022.

La pareja ha compartido la noticia a través de una publicación en Instagram, donde ha mostrado las primeras fotografías de la recién nacida: "Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", ha escrito la modelo paraguaya junto a las imágenes.

Uno de los momentos más especiales ha estado protagonizado por Marco, el primer hijo en común del matrimonio. El pequeño, que nació en junio de 2023, ha aparecido sosteniendo con mucho cuidado a su hermana en brazos mientras sus padres observaban la escena completamente emocionados.

La llegada de Myla ha convertido a Marc Anthony en padre de ocho hijos. Además de los dos pequeños que ha tenido con Nadia Ferreira, el artista es padre de Arianna y Chase, fruto de su relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan, nacidos durante su matrimonio con Dayanara Torres; y los mellizos Emme y Max, a los que tuvo junto a Jennifer Lopez.

Marc y Nadia anunciaron que estaban esperando su segundo bebé el pasado mes de enero, coincidiendo con su tercer aniversario de boda. Dos meses después, desvelaron que sería una niña con unas imágenes familiares en las que la modelo aparecía sosteniendo unos pequeños zapatos de color rosa.

La pareja se dio el "sí, quiero" en enero de 2023 durante una espectacular ceremonia celebrada en Miami y rodeada de numerosos rostros conocidos. Tres años después, ambos han ampliado la familia con la llegada de Myla, cuya presentación ha provocado una auténtica lluvia de felicitaciones en las redes sociales.