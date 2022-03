El motivo de la ausencia de Lady Gaga en la alfombra roja de los Premios Oscar 2022

Tras tanto tiempo esperándolos, los Premios Oscar celebrados en la madrugada de este domingo 27 de marzo ya han visto su fin.

La 94º edición de los galardones de la Academia de Hollywood celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles ya han puesto su broche final en una ceremonia un tanto agridulce para estrellas como Will Smith, que se ha llevado la estatuilla a 'Mejor Actor Protagonista' que se ha visto empañado por el violento altercado vivido minutos antes con Chris Rock después de que este último le gastara una 'broma' a Jada Pinkett.

Una cita a la que le ha presidido la alfombra roja más codiciada mundialmente donde rostros como Penélope Cruz, Nicole Kidman, Jessica Chastain, Andrew Garfield, Sebastián Yatra o Kristen Stewart han desfilado por la kilométrica 'red carpet' en la que hemos visto a numerosas personalidades pero también hemos echado en falta otras.

Sin duda alguna, la ausencia que más ha sorprendido ha sido la de Lady Gaga. Y es que, pese a que la presencia de la cantante y actriz en la ceremonia contaba con su confirmación, ha sido una enorme sorpresa el no haberla visto posar ante los medios.

La protagonista de 'House of Gucci' se ha enfundado en su traje de presentadora para el que ha optado un esmoquin de lo más radiante y ha sido la encargada de entregar junto a Liza Minnelli, de 76 años, el premio a 'Mejor película', el cual se ha llevado 'CODA', protagonizando ambas uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Lady Gaga y Liza Minnelli en los Premios Oscar | GTRES

Pero, ¿cuál es el motivo por el que no le hemos visto en la alfombra roja? Lo cierto es que su ausencia en la alfombra roja de los Oscar se debe a que la artífice de 'Born this way' se encontraba en la la fiesta benéfica organizada por Elton John que paralelamente tenía lugar a la famosa 'red carpet'.

Lady Gaga y Elton John | GTRES

