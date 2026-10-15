"Dos mujeres de bandera": los elogios de María Zurita a Leonor y Sofía, hijas de su primo Felipe VI

María Zurita acudía al décimo aniversario de la firma Martín Alcalde para empaparse un poco de moda y apoyar a Inés, la diseñadora de la que asegura que "ha dado con su estilo", un sello propio que, según afirma, no sigue tendencias efímeras.

Al pasar por el photocall, la hija de la infanta Margarita atendió con amabilidad a los medios de comunicación presentes y, al ser preguntada por la princesa Leonor y la infanta Sofía, no dudó en deshacerse en elogios.

María Zurita | Gtres

"Dos mujeres de bandera"

La prima de Felipe VI explicó que las vio "estupendas y divinas" en el desfile de las Fuerzas Armadas y que son "dos mujeres de bandera". Eso sí, admitió que siguió el recorrido del Día de la Fiesta Nacional desde la televisión, "que se ve divinamente".

Más allá del futuro de la Corona, Zurita también habló de su tío, don Juan Carlos, con quien se mantiene muy cercana y a quien vio hace tan solo tres semanas. Recordemos que ella ha sido uno de los apoyos más incondicionales del rey emérito dentro de la familia y una de las voces que defendió públicamente la publicación de sus memorias, argumentando que "todo el mundo tiene derecho a dar su versión".

María Zurita | Gtres

Su hijo, nervioso por la comunión

Sobre su propio hijo, Carlos —ahijado del rey Juan Carlos—, explicó que ya tiene 8 años y que está muy nervioso por su próxima comunión. María Zurita fue madre en solitario a sus 42 años tras un proceso complicado: en la semana 29 de gestación sufrió un desprendimiento de placenta que provocó un parto prematuro. Afortunadamente, todo quedó en un susto y el pequeño solo tuvo que pasar unos días en la incubadora del Hospital Universitario La Paz. De aquello han pasado ya casi 9 años y ahora la empresaria asegura que "crece mucho más rápido de lo que pensaba".

En los momentos difíciles, como lo fue aquel parto, María Zurita confiesa refugiarse siempre en la fe. Como persona creyente, actualmente está "rezando mucho" por el Papa tras la cirugía torácica a la que se sometió este martes y tras la cual se le ha diagnosticado un tumor de pulmón —según informó el Vaticano—. "Parece que es benigno, así que esperando que se recupere muy pronto, que vuelva a su actividad, a estar con nosotros y a guiarnos", añadía optimista la sobrina de don Juan Carlos.