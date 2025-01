Miguel Urdangarin, una relación más que confirmada con la millonaria venezolana, Olympia Beracasa

Confirmando que su relación está más que afianzada, Miguel Urdangarin ha asistido con su novia Olympia Beracasa a la fiesta con la que el rey Juan Carlos celebró por todo lo alto su 87 cumpleaños el 5 de enero en su residencia de Abu Dabi.

Una más en la familia, la millonaria venezolana con la que el tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin mantiene un discreto noviazgo desde la pasada primavera, asistía a la celebración junto a las parejas de Irene y Pablo Urdangarin, Juan Urquijo y Johanna Zott, y se mostraba de lo más cómoda y relajada junto a su chico, sus cuñados y Victoria Federica, con los que volaba desde Madrid al Emirato Árabe los primeros días de 2025.

Irene Urdangarin, Juan Valentín y su hermano Pablo | Gtres

Un viaje que Miguel y Olympia han alargado, quedándose de turismo en Abu Dabi mientras que el resto de la familia regresaba tras el cumpleaños para retomar sus respectivas obligaciones. Y ha sido este fin de semana, después de disfrutar de unas románticas vacaciones en pareja, cuando han vuelto a nuestro país.

Europa Press ha sido testigo en exclusiva de la llegada del sobrino del rey Felipe VI y su novia al aeropuerto de Barajas, cuando fiel a su discreción el joven, que lleva una vida en Madrid alejado de los focos tras concluir hace un año sus estudios universitarios de Ciencias del Mar en Reino Unido, ha contado cómo lo han pasado en el cumpleaños de su abuelo.

"Muy bien, muy bien, pero no tengo nada que decir, muchas gracias" ha comentado Miguel con educación y una sonrisa tímida.

Miguel Urdangarin, en el aeropuerto de Madrid | Europa Press

Muy discreto con todo lo relativo a la Familia Real, el hijo de la infanta Cristina ha preferido no pronunciarse sobre la princesa Leonor, que este sábado embarcaba en el buque escuela Juan Sebastián Elcano en Cádiz, con el que cruzará el Atlático y recorrerá hasta 8 países durante los próximos 5 meses para completar su formación militar en la Armada. "No sé, no tengo nada que decir, muchas gracias, pero nada" ha zanjado incómodo, evitando mostrar su orgullo por el impecable papel de la Princesa de Asturias.

Sin embargo, sí ha confesado que están "muy" contentos por el Collar del Toisón de Oro, uno de los máximos reconocimientos de nuestro país, que su tío el rey Felipe ha decidido otorgar a su abuela la reina doña Sofía por toda una vida de servicio a España y a la Corona.