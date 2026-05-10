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El mensaje de Bruna Lucadamo tras la muerte de su abuela que ha emocionado a Aitana Sánchez-Gijón

La madre de Aitana Sánchez-Gijón, Fiorella De Angelis, falleció hace unos días. Su nieta, Bruna Lucadamo, ha emocionado a la actriz con su mensaje en su honor.

Aitana Sánchez-Gijón

Vídeo: Europa Press | Foto: Gtres

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Aitana Sánchez-Gijón continúa atravesando uno de los momentos más delicados de su vida tras el fallecimiento de su madre, Fiorella De Angelis.

En medio del dolor familiar, ha sido su hija, Bruna, quien ha querido rendirle un sentido homenaje a su abuela a través de las redes sociales con un mensaje cargado de emoción y cariño.

Aitana Sánchez-Gijón y su hija Bruna
Aitana Sánchez-Gijón y su hija Bruna | Gtres

La joven compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de su álbum privado acompañadas de unas palabras que no han tardado en conmover a sus seguidores y a su madre.

"Mi querida y Preciosa Fiorella, mi nonna, mi abuela. Te quiero con locura y te llevo dentro. Mi sangre es la tuya y noto como corres por mis venas. Te llevo conmigo a todos lados. Voy a mantenerte viva siempre, contando tus historias, imitando tus frases, recordándote... Te extraño nonna", han sido sus palabras, a las que ha respondido su madre con emoticonos de ojos llorosos y un corazón.

La actriz, que recientemente reapareció públicamente en Madrid de manera muy discreta, ha preferido mantenerse alejada del foco mediático durante estos días de duelo familiar.

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