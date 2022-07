Las redes sociales también son un buen sitio para a veces expresar lo que sentimos con nuestros seguidores. En estas últimas semanas, el amor se ha vuelto el gran protagonista de la mayoría de las publicaciones de nuestros famosos. Y es que, parece que la calor, ablanda el corazoncito de muchos de ellos...

Hace unos días, era el famoso actor Asier Etxeandia quien celebraba 18 años de romance junto a su marido, José Luis Huertas. Y es que, parece que el tiempo pasa muy rápido cuando uno encuentra a la persona indicada con la que compartir su vida.

El intérprete compartía en su perfil de Instagram una foto junto a su compañero de vida donde ambos posaban de perfil fundiéndose en sus miradas. Un post donde aprovechó para dedicarle unas bonitas y románticas palabras.

"Mi alegría y mi dolor, mi familia y mi hogar, mi esperanza, mi ilusión. Implacable espejo. De penas y de amor. Nada importa, todo es grande, nadie sabe, solo tú y yo", escribía sacando su lado más sincero.

"Qué no te falte de nada. Qué no te baste mi amor, que no hay manual de cómo se hace", confesaba mientras afirmaba que su "risa, tus ojillos y tu piel" le hace sacar su lado más poeta.

Una declaración donde ha recalcado que 18 años no son nada para todo el tiempo que les queda juntos: "Cuando pienso en los dos, en lo que nos queda por delante...", decía recalcando que ojalá lo viese con los ojos que él le ve.

Su marido también quiso dedicarle unas palabras

Utilizando la misma fotografía, de Ibiza hace casi una década, concretamente en 2004, su marido, José Luis, también quiso dedicarle unas palabras, aunque no se puso tan poeta.

"Felices 18", empezaba, "lo nuestro ya puede entrar en el bingo y sacarse el carnet de conducir", unas palabras más escuetas, pero también cargadas de significado.

