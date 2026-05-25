Raquel Meroño habla sobre Juan, novio de su hija Martina e hijo de Lydia Bosch, y dedica unas palabras a la actriz

Raquel Meroño y su hija Martina Carbones han demostrando la buena relación que mantienen madre e hija y el gran sentido del humor que tienen.

Muy cariñosa, la actriz no ha dudado en definir a Martina como "un ser de luz", destacando su capacidad para hacer reír a los demás y la enorme empatía que tiene con la gente que quiere: "En casa nos lo pasamos muy bien con ella".

Por su parte, Martina también ha hablado con muchísimo cariño de su madre, asegurando que la energía que transmite Raquel es exactamente igual a cómo es realmente en casa: "Yo me río mucho con ella".

Raquel Meroño y su hija Martina Carbones hablando con la prensa | Europa Press

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista ha llegado cuando Raquel Meroño ha hablado de la relación entre su hija Daniela y su yerno, Juan Martín, hijo de Lydia Bosch. La actriz ha explicado que ambos están muy centrados en sus estudios y que incluso organizan "comitivas de estudio" en casa de Juan.

"Van muchas personas y es como una biblioteca", ha contado entre risas, dejando claro que Juan se ha convertido en un gran apoyo para Daniela durante esta etapa.

Raquel también ha querido dedicar unas palabras a Lydia Bosch, dejando claro la admiración que siente por ella tanto a nivel personal como profesional: "Es una admiración muy grande la que tenemos a Lydia en casa".

Raquel Meroño en el photocall del evento Elle X Lactourea skin festival | Gtres

Además, la actriz se ha mostrado feliz por el regreso de Lydia Bosch a los escenarios y ha revelado que recientemente pudieron verla trabajando en un nuevo proyecto que le hace mucha ilusión: "Todo el amor del mundo, que se lo merece".

Lydia Bosch | Gtres

Durante la conversación, Raquel Meroño también ha hablado con total naturalidad sobre cómo está viviendo la adolescencia de sus hijas mientras ella atraviesa la menopausia, reconociendo entre risas que a veces la convivencia puede ser intensa. Sin embargo, ha dejado claro que el amor y la complicidad siempre terminan imponiéndose en casa.

"Nos queremos todo el rato", ha asegurado la actriz, demostrando que atraviesa una etapa familiar especialmente unida y feliz junto a sus hijas.