Anabel Pantoja habla sin filtros sobre su cuerpo tras ser madre: "Parece que sigo embarazada"

Con la llegada del buen tiempo, cada vez vemos más cerca el verano. Vuelven los bikinis… y también la presión sobre los cuerpos perfectos, vientres planos y una narrativa que parece repetirse año tras año. Pero esta vez, Anabel Pantoja ha decidido romper con ese relato desde un lugar mucho más honesto.

En un reel compartido en sus redes sociales, la influencer habla abiertamente de su cuerpo tras dar a luz y de algo que muchas mujeres viven, pero pocas cuentan: esa barriga que no desaparece.

Anabel empieza el vídeo con una confesión: "llevaba tiempo dudando si compartirlo o no". No es fácil hablar del cuerpo cuando no encaja en lo que se espera.

Durante años, ha sido una figura asociada a la naturalidad, a mostrarse en bikini sin filtros y sin complejos, pero ahora reconoce que algo ha cambiado. Tras el nacimiento de su hija Alma, su cuerpo también lo ha hecho. Y especialmente su abdomen. "De perfil parece que sigo embarazada", explica, describiendo una sensación que muchas mujeres reconocen inmediatamente.

La barriga posparto que no se cuenta

El relato dominante sobre la maternidad, en el mundo de las "instamamis", suele incluir una recuperación rápida, casi inmediata. Cuerpos que "vuelven" a su estado anterior en tiempo récord, pero sabemos que la realidad de muchas mujeres es otra.

El embarazo transforma el cuerpo durante nueve meses —músculos, piel, órganos— y no siempre hay vuelta atrás rápida. De hecho, en muchos casos, el abdomen cambia de forma permanente.

Anabel lo expresa sin dramatismo, pero con claridad porque, como bien dice, no es una cuestión de vergüenza ni de inseguridad, sino de aceptar un cambio real.

Entre la presión y la realidad

La influencer también menciona algo clave: no ha seguido esa rutina extrema que muchas veces se muestra en redes tras el parto. Su realidad no se ha marcado por una rutina de gimnasio intensivo, ni de transformación exprés. Y no porque no exista el deseo, sino porque la vida —como ella misma dice— a veces es "más complicada".

Aquí es donde su mensaje se aleja del discurso típico, no hay moraleja fácil ni body positive forzado. Hay contradicción, dudas y una realidad menos idealizada.

El verano ya no se vive igual

Anabel reconoce que, aunque siempre ha vivido el verano con naturalidad —en bikini, sin preocuparse—, ahora algo le cuesta más. Pero asegura que no es miedo, ni vergüenza, ni rechazo. Es simplemente otra relación con su cuerpo. Y eso también forma parte del proceso.

Pero su mensaje conecta más allá de su personaje público porque no pretende convertir su mensaje en una lección o un discurso motivacional. Lo que ha generado conversación es la honestidad, porque pone sobre la mesa algo que muchas mujeres viven e Instagram intenta endulzar.

La realidad de las mujeres, fuera de las redes sociales y los cuerpos perfectos, también son barrigas que no vuelven a ser planas, cambios corporales, expectativas y una presión estética constante.

El cuerpo como proceso, no como meta

Hay una frase que resume todo el vídeo: "Os presento esta barriga no embarazada". Sin adornos, sin explicaciones innecesarias. En un contexto donde todo parece tener que justificarse —si te operas, si no; si adelgazas, o si no quieres hacerlo—, ese gesto es totalmente sorprendente.

Quizá lo más interesante del mensaje no es el cambio físico, sino la forma de contarlo, porque no hay un final cerrado. No sabemos si cambiará, si hará algo para modificarlo o si simplemente lo asumirá, y eso, precisamente, es lo más real.

Porque los cuerpos no son un antes y un después perfecto, son un proceso que toca vivir y abrazar. Y a veces, simplemente, hay que aprender a habitarlo.