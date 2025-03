Laura Matamoros, muy orgullosa de su hijo, agradece a su ex su apoyo como padre: "Sin Benji esto no sería posible"

Después de varios años de relación, marcada por idas y venidas, y dos hijos en común, Mati (nacido en mayo de 2023) y Benji (en diciembre de 2022), parece que Laura Matamoros y su ex, Benji Aparicio, han encontrado la fórmula para mantener una buena relación por el bien de sus dos hijos.

Tras siete años juntos, a finales de julio de 2023, conocíamos que la pareja había decidido romper de forma definitiva después de que en mayo de 2022, justo unos meses de que naciese su segundo hijo, decidiesen darse una nueva oportunidad.

Laura Matamoros y Benji Aparicio | Gtres

Pero aunque no pudo ser, tanto la influencer como el cocinero han demostrado estar unidos y ser una familia que se quiere y se apoya.

Recientemente, la hija de Kiko Matamoros demostraba lo orgullosa que está tanto de su hijo como de su ex después de haber participado este fin de semana junto a su hijo Mati en un torneo internacional de golf, el cual ha ganado.

La influencer compartía con todos sus seguidores la emoción que ha sentido al ver a su hijo convertido en ganador gracias al gran equipo que forma con su padre: "Estoy muy orgullosa de poder deciros que Mati ha ganado el torneo. Sin Benji esto no sería posible. Sois el mejor equipo. Vuestra constancia y dedicación es lo mejor que tengo. Os quiero muchísimo", escribía vía stories el domingo por la noche.

Stories Laura Matamoros | Instagram

Y este lunes, Laura Matamoros ha querido que este logro conseguido por su hijo se quede reflejado en su feed con una galería de fotos de padre e hijo durante el torneo. Una publicación donde ha dejado este bonito mensaje: "CHAMPIONS. Solo vosotros podéis hacer este equipo, no solo porque Mati haya ganado su primer torneo internacional de golf en Marco Simone, sino porque la constancia y la dedicación diaria de los dos, tiene su recompensa y aunque es duro muchas veces... demostráis que se puede. Gracias Benji porque sin ti esto no sería posible. Sois unos cracks y no puedo estar más orgullosa como madre y mis hijos también de tener al mejor padre que pueda existir. Me explayaría mucho más pero, este trabajo en equipo es admirable. La verdad es que, me emociona tanto que no paro de llorar".