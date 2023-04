El mensaje de Alessandro Lequio en esta foto junto a su hijo Aless tras publicarse su libro, ¿tiene algún doble sentido?

A pesar de que el deseo de Alessandro Lequio desde que el nacimiento de su nieta Ana Sandra, este jueves la pequeña cumple su primer mes de vida, ha sido el de mantenerse al margen de todo lo que rodea a la niña y a Ana Obregón.

No hay día que la bióloga no protagonice algún titular y, aunque el italiano ha confesado que necesita no hablar más de su hijo por el dolor que le causa remover su fallecimiento, las escasas reflexiones que ha compartido sobre la actitud de su ex son de lo más reveladoras y dejan entrever que entre ambos se habría abierto una brecha.

Alessandro Lequio | Gtres

La última, una enigmática publicación en Instagram que ha compartido esta madrugada, la primera que hace con Aless desde que nació Ana Sandra, y justo el día en el que se ha publicado 'El chico de las musarañas', el libro que comenzó a escribir el joven tras ser diagnosticado de cáncer y que ha terminado Ana Obregón, revelando en un relato tan desgarrador como emocionante, y con todo lujo de detalles, su dolor por la enfermedad y la muerte de su hijo.

Lo que de momento continua siendo una incógnita es si Alessandro conocerá finalmente a su nieta, Ana Sandra, cuando Ana Obregón regrese a España con ella.

Alessandro, que llevaba sin publicar ninguna fotografía de su hijo desde el pasado 4 de marzo, es decir, dos semanas antes del nacimiento de Ana Sandra, ha elegido una de ambos, vestidos de manera similar y en la que se aprecia su parecido, cruzando una calle hace algunos años con pocos pasos de diferencia y en la misma postura: "Caminando siempre en la misma dirección" es el texto que acompaña a la imagen. Un mensaje que ha generado muchas especulaciones: ¿es un homenaje más de los muchos que ha hecho a su hijo o tiene algún doble sentido?