Mary de Dinamarca reaparece tras la muerte de su padre: vestida de semiluto y palabras de agradecimiento

Hace poco menos de una semana, el padre de la reina Mary de Dinamarca, John Dalgleish Donaldson, falleció, a los 84 años, tras sufrir una larga enfermedad. Una pérdida que ha dejado un gran vacío en la reina, dejándola sin progenitores, puesto que su madre murió en 1997 tras una operación de corazón que se complicó.

Ayer, día 16 de abril, Mary de Dinamarca apareció ante las cámaras por primera vez tras la marcha de su estimado padre. Y es que la reina Margarita de Dinamarca, madre de Federico X, cumplió 86 años, y se hizo una celebración pública en el día de su cumpleaños.

Así pues, en este artículo además de contarte todos los detalles sobre el acto público que realizaron, te explicamos todos los detalles del look de semiluto de Mary de Dinamarca, su expresión de contención y todos los mensajes que ha mandado tras la muerte de su padre.

Federico X y Mary de Dinamarca | Gtres

Más sobre la celebración

El evento tuvo lugar en la puerta del Palacio de Fredensborg, protagonizado por la reina Margaret de Dinamarca, la cumpleañera, Ana María de Grecia, su hermana, Federico X, su hijo, y Mary de Dinamarca, su nuera.

La tradición danesa dicta que, el día en que la reina cumple años, los ciudadanos están invitados a asistir a la plaza del Palacio, donde aparecerá la familia real y sus seguidores cantarán el famoso cumpleaños feliz. Un pequeño gesto que se ha convertido en imprescindible para los daneses.

El look

El outfit que lució la reina Mary de Dinamarca fue de semiluto, un concepto que se utiliza cuando las prendas son oscuras pero no estrictamente negras. En su caso, apostó por un look en azul marino.

Un color que llevó en todas las prendas: en la blusa con cuello cisne, en la chaqueta tipo blazer, en el pantalón de traje e incluso en los zapatos de tacón de aguja. Sin lugar a dudas, la elección ha sido muy apropiada, puesto que el semiluto acompaña mejor al motivo de celebración y, a su vez, transmite una imagen seria y próxima a su vivencia.

Ana María de Grecia, Margaret de Dinamarca, Federico X y Mary de Dinamarca, de izquierda a derecha | Gtres

Una actitud seria

La actitud y los gestos de Mary de Dinamarca acompañaron, durante toda la jornada, a sus sentimientos. Y es que pudimos ver a Margarita de Dinamarca, a Ana de Grecia y a Federico luciendo una majestuosa sonrisa y saludando a los ciudadanos con alegría mientras que, la nuera de la cumpleañera estuvo más seria y apagada.

En algún momento, la nuera de la reina Margarita, dejó entrever una media sonrisa, difícil de llevar tras el triste episodio que está viviendo. También tuvo algún gesto de afecto hacía el perro de su suegra. Así pues, fue una celebración llena de alegría pero, para Mary, algo contenida.

Mary de Dinamarca acariciando el perro de su suegra, Margaret de Dinamarca | Gtres

Comunicado de agradecimiento

Aunque no fuera su día y la celebración no fuera dedicada a ella, Mary de Dinamarca recibió muchísimo cariño y apoyo de todos los ciudadanos del país, así que emitió un comunicado oficial a través de las redes sociales oficiales de la realeza danesa para agradecer todos los ánimos recibidos.

"Mi más sincero agradecimiento por la abrumadora cantidad de mensajes, flores y muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de mi padre", arranca el comunicado. "La enorme empatía me ha conmovido profundamente y significa más de lo que las palabras pueden expresar", ha compartido hace apenas unas horas.

Con esto, la reina Mary de Dinamarca intenta, poco a poco, acostumbrarse a su nueva realidad, sin la figura paterna que la ha acompañado durante toda su vida. Ahora, se apoya en su marido Federico y en su suegra Margarita, además de en sus dos hijos, Cristián e Isabel.