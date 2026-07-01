Marta López Álamo da la cara por Kiko Matamoros tras volver a aparecer en la lista de morosos de Hacienda

Marta López Álamo ha asistido a la alfombra roja de la III edición de los Premios Academia de la Moda Española, donde no ha podido evitar responder a las preguntas sobre la aparición de Kiko Matamoros en la última lista de morosos de Hacienda.

Lejos de esquivar el tema, la modelo ha explicado que no se trata de una situación nueva y ha defendido la postura de su marido: "No es una novedad, ya ha salido en varios años porque está intentando recuperar un bien que es suyo y con el que puede subsanar esa deuda y estar al corriente de sus obligaciones como ciudadano".

Marta ha insistido en que el colaborador tiene intención de saldar esa deuda en cuanto pueda recuperar ese patrimonio: "Cuando lo recupere se paga a Hacienda y a todo lo demás".

Marta López Álamo hablando con los periodistas | Europa Press

Asimismo, ha asegurado que esta situación no afecta anímicamente a Kiko porque, según ha explicado, siempre ha tenido voluntad de cumplir con sus obligaciones: "No le afecta porque él no tiene ninguna intención de no pagar o de no cumplir con sus obligaciones. Además, ha recordado que el colaborador ya fue condenado por este asunto y que ahora solo espera recuperar ese bien para poder regularizar de una vez por todas su situación: "Yo confío en que la Justicia le va a dar la razón", ha añadido.

Más allá de esta situación, Marta también ha querido tranquilizar sobre el estado de salud de Kiko tras la operación estética a la que se sometió hace unas semanas: "Está muy recuperado ya, con ganas de vacaciones".

Por último, la influencer también ha hablado del gran momento que vive el colaborador como abuelo después de que su nieto Matías se proclamara recientemente campeón de España de golf en su categoría. Marta ha asegurado que Kiko no puede estar más orgulloso: "Lleva ya varios años consiguiendo muchísimos títulos, es un crack. Él está súper orgulloso de sus dos nietos, se le cae la baba con ellos. A mí también, los adoro, me encanta estar con ellos y la verdad es que está feliz, no para de presumir de ellos"