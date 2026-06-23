Shakira felicita a Leo Messi tras hacer historia en el Mundial 2026: "Muy orgullosa de ti"

Shakira ha vuelto a demostrar la admiración que siente por Leo Messi. La artista colombiana ha utilizado sus redes sociales para felicitar al futbolista después de su destacada actuación en el Mundial 2026, donde volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas, siendo el mejor goleador del torneo.

La cantante ha compartido una imagen del jugador celebrando uno de sus goles con la selección argentina y le ha dedicado un cariñoso mensaje que no ha tardado en hacerse viral entre sus millones de seguidores.

Shakira felicitando a Messi a través de sus redes sociales | Instagram

"Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!", ha escrito Shakira junto a la imagen.

Las palabras de Shakira llegan después de que Messi volviera a demostrar por qué está considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y siendo de nuevo uno de los grandes protagonistas del partido, demostrando que sigue siendo fundamental para Argentina.

No es la primera vez que Shakira elogia públicamente a grandes figuras del deporte, pero en esta ocasión ha querido destacar especialmente el papel de Messi como referente para millones de personas dentro y fuera de Latinoamérica.

Con este gesto, la cantante se ha sumado a la larga lista de personas que han querido felicitar al futbolista por un nuevo logro en su carrera, confirmando una vez más por qué Leo Messi sigue siendo una de las figuras más admiradas del futbol.