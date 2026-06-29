PREMIOS SANCHO PANZA
Manu Tenorio emociona al dedicar un premio a su mujer, Silvia Casas: "Ser pareja de un artista no es una labor fácil"
Manu Tenorio ha recibido el premio Música y Escena en los Premios Sancho Panza, un reconocimiento que ha querido compartir con las dos personas más importantes de su vida: su mujer, Silvia Casas, y su hijo.
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Manu Tenorio ha vivido una noche muy especial al recibir el premio Música y Escena en la última edición de los Premios Sancho Panza, un reconocimiento a su trayectoria artística que ha querido dedicar a su familia.
Visiblemente emocionado al subir al escenario, el cantante ha pronunciado un discurso en el que ha tenido un recuerdo muy especial para su mujer, Silvia Casas, y para su hijo Pedro: "Se lo quería dedicar, evidentemente, como no podría ser de otra manera, a mi mujer, por acompañarme en este camino, y a mi hijo, por supuesto", ha expresado el artista al recoger el premio.
Además, el cantante ha querido reconocer públicamente el papel que desempeñan las parejas de los artistas, que los acompañan en su día a día, asegurando que no siempre reciben el reconocimiento que merecen: "Os puedo asegurar que ser pareja de un artista no es una labor fácil. De hecho, yo creo que es más complicado que ser artista".
Unas palabras que han emocionado especialmente a Silvia Casas, que ha grabado con su móvil el discurso de su marido mientras recibía el premio. Con este reconocimiento, Manu Tenorio suma un nuevo premio a su carrera musical, una trayectoria de más de dos décadas en la que siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia.
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