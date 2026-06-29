Manu Tenorio emociona al dedicar un premio a su mujer, Silvia Casas: "Ser pareja de un artista no es una labor fácil"

Manu Tenorio ha vivido una noche muy especial al recibir el premio Música y Escena en la última edición de los Premios Sancho Panza, un reconocimiento a su trayectoria artística que ha querido dedicar a su familia.

Visiblemente emocionado al subir al escenario, el cantante ha pronunciado un discurso en el que ha tenido un recuerdo muy especial para su mujer, Silvia Casas, y para su hijo Pedro: "Se lo quería dedicar, evidentemente, como no podría ser de otra manera, a mi mujer, por acompañarme en este camino, y a mi hijo, por supuesto", ha expresado el artista al recoger el premio.

Manu Tenorio recibiendo el premio Música y escena en los Premios Sancho Panza | Europa Press

Además, el cantante ha querido reconocer públicamente el papel que desempeñan las parejas de los artistas, que los acompañan en su día a día, asegurando que no siempre reciben el reconocimiento que merecen: "Os puedo asegurar que ser pareja de un artista no es una labor fácil. De hecho, yo creo que es más complicado que ser artista".

Unas palabras que han emocionado especialmente a Silvia Casas, que ha grabado con su móvil el discurso de su marido mientras recibía el premio. Con este reconocimiento, Manu Tenorio suma un nuevo premio a su carrera musical, una trayectoria de más de dos décadas en la que siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia.