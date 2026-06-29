Infecciones vaginales en verano: cómo evitarlas según una experta

Con la llegada del verano, cambiamos nuestros hábitos. Pasamos el día en la piscina o en la playa y nos exponemos a temperaturas extremas. Una rutina estival que, aunque no lo tengamos en cuenta, impacta directamente en una de las partes más delicadas de nuestro cuerpo: la zona íntima. El calor, la humedad de los bañadores mojados y el roce constante de la ropa pueden alterar la barrera cutánea de la zona vulvar, provocando irritaciones e infecciones molestas como la temida candidiasis.

Para arrojar luz sobre cómo proteger la salud vaginal en esta época del año, desde NovaMás hemos entrevistado a Ana Moreno Pajarón, experta de Cumlaude Lab, a quien hemos tenido acceso gracias a PromoFarma. La especialista nos desvela las claves para construir una rutina de cuidado íntimo adecuada y destierra algunos de los mitos más extendidos.

Infección de orina | iStock

Por qué necesitas un jabón específico

Uno de los errores más comunes en la higiene femenina es pensar que la zona íntima solo debe lavarse con agua. "Esto es exactamente eso, un mito", aclara la experta. "Es tan sencillo como entender que para lavarte las manos necesitas un jabón que limpie la suciedad que el agua no es capaz de retirar. En la vulva se acumulan cada día restos sudorales, menstruales o de orina que tienen un componente lipídico que el agua por sí sola no puede eliminar".

No obstante, Moreno advierte de que no sirve cualquier gel de ducha convencional. Es imprescindible utilizar productos específicos que retiren la suciedad sin dañar la barrera lipídica de la piel ni la microbiota, que constituye nuestra primera línea de defensa frente a los patógenos.

De hecho, esta educación en el autocuidado debería empezar desde la infancia. "Igual que desde pequeñas usamos un champú específico para el pelo o un jabón más suave para la cara, hay que enseñar a las niñas que la vulva también hay que limpiarla con un producto adecuado para evitar molestias" apunta, recordando también hábitos esenciales como lavarse las manos antes de tocar la zona y limpiarse siempre de delante hacia atrás.

Gel de higiene íntima | iStock

Una rutina adaptada a cada etapa vital

Si no sufres ninguna molestia, pero quieres empezar a cuidarte la zona íntima, la experta señala que la higiene diaria es la puerta de entrada. A partir de ahí, la rutina se puede ir complejizando y adaptando según las necesidades de cada edad o momento biológico:

Etapa infantil: Higiene diaria con productos extrasuaves.

Higiene diaria con productos extrasuaves. Edad fértil: Geles íntimos con un pH ácido para mantener el equilibrio natural.

Geles íntimos con un pH ácido para mantener el equilibrio natural. Momentos de molestias: Fórmulas que incluyan antisépticos.

Fórmulas que incluyan antisépticos. Posparto y menopausia: Higienes y cremas altamente hidratantes para combatir la sequedad.

La hidratación vulvar externa diaria es otro de los cuidados más recomendados a cualquier edad. "Cuidar la zona íntima de forma diaria nos prepara para llegar en las mejores condiciones posibles al parto o la menopausia. Si la piel está hidratada y elástica, sufrirá mucho menos el impacto de estos cambios fisiológicos", asegura Moreno.

Gel íntimo | iStock

Consejos para proteger tu zona íntima este verano

Durante los meses estivales, las consultas por infecciones vaginales se disparan de forma notable en ginecología. Para disfrutar del verano sin contratiempos, la especialista de Cumlaude Lab nos ofrece cuatro pautas fundamentales de prevención:

1. Mantén la piel bien hidratada: Disminuirá el impacto de los cambios de temperatura y ayudará a la piel de la vulva a adaptarse mejor al binomio de calor y humedad.

2. Quítate la ropa mojada cuanto antes: Permanecer con el bañador húmedo tras salir del agua es el escenario idóneo para la proliferación de hongos y bacterias.

3. Apuesta por tejidos naturales: El uso de ropa interior de algodón transpirable es vital para evitar la retención excesiva de sudor.

4. Alíate con los prebióticos y antisépticos: El uso de productos íntimos que contengan estos activos mejorará la microbiota vaginal, reforzando las defensas naturales y previniendo de forma eficaz la proliferación de patógenos dañinos.