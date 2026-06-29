Ashlyn Castro, el gran apoyo de Jude Bellingham en el Mundial 2026: lo que sabemos sobre la novia del futbolista

Ashlyn Castro, la novia del futbolista Jude Bellingham, ha sido captada por las cámaras en las gradas del MetLife Stadium, en Nueva Jersey (Estados Unidos). La joven disfrutó como una hincha más del encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Inglaterra y Panamá, un partido que, por cierto, se saldó con la victoria de los ingleses por dos goles a cero (con gol del propio Bellingham incluido).

Ashlyn Castro | Gtres

A la modelo se la vio muy sonriente durante todo el match, luciendo con orgullo la camiseta con el dorsal de su pareja y una gorra azul oficial de la FIFA. Con este tierno gesto de apoyo, Castro ha dejado claro que es la fan número uno del centrocampista del Real Madrid (quien, por cierto, celebra hoy su 23 cumpleaños en pleno torneo internacional).

Ashlyn Castro | Gtres

Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que la estadounidense muestra su apoyo incondicional al futbolista. A lo largo del último año, ha sido una habitual en los palcos VIP del Santiago Bernabéu, donde se la ha podido ver completamente integrada en la familia y animando activamente junto a Denise, la madre del jugador británico.

Denise y Ashlyn, madre y pareja de Jude Bellingham | Gtres

¿Quién es Ashlyn Castro?

Ashlyn Castro es una modelo e influencer estadounidense de 28 años, originaria de Los Ángeles. En los últimos tiempos, su perfil en las plataformas digitales ha experimentado un crecimiento meteórico: ya supera el medio millón de seguidores en Instagram y ronda los 250.000 en TikTok. En sus redes sociales muestra un estilo de vida muy activo, repleto de viajes internacionales con amigas, las últimas tendencias en moda y colaboraciones con reputadas marcas del sector beauty como Clarins. En muchos de sus posts no faltan los comentarios de Bellingham llenos de emojis de corazones.

A principios de 2025, los rumores sobre un posible romance con la estrella del Real Madrid se dispararon cuando fue fotografiada en España acompañando al futbolista durante un periodo en el que este se encontraba de baja por lesión. Poco después, la relación terminó por confirmarse de manera oficial.

La pareja se había conocido, según afirma la versión británica de Cosmopolitan, a finales de 2024 a través de Raya, la exclusiva aplicación de citas para celebridades.

A pesar de que ella es seis años mayor que él, la distancia de edad no ha sido ningún impedimento para su amor. De hecho, Castro se ha volcado al 100% en el noviazgo y actualmente pasa largas temporadas instalada en la residencia que el futbolista posee en la exclusiva urbanización de La Finca, en Madrid.

Ashlyn Castro y Jude Bellingham | Gtres

Su historial amoroso

Antes de comenzar su noviazgo con el centrocampista del Real Madrid, el nombre de Ashlyn Castro ya había acaparado titulares en la prensa internacional debido a su historial sentimental, vinculado a rostros muy conocidos de Hollywood y el deporte en Estados Unidos.

Saltó a la fama en su país tras ser relacionada sentimentalmente con el aclamado actor Michael B. Jordan. Supuestamente estuvieron juntos entre 2017 y 2018, aunque ninguno de los dos llegó a confirmar los rumores de manera pública.

Luego, el diario británico The Sun también la vinculó con la estrella de la NBA LaMelo Ball y especuló con un posible acercamiento con el actor Jamie Foxx, si bien estas relaciones nunca pasaron de ser simples rumores.

Su romance de largo recorrido antes de Bellingham fue con el jugador de baloncesto de la NBA Terance Mann. Al contrario de las especulaciones iniciales que surgieron en las redes, la ruptura se produjo de mutuo acuerdo y ambos mantienen una excelente relación.