Mario Vaquerizo, sobre la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra"

Después de un verano repleto de conciertos con las 'Nancys Rubias', Mario Vaquerizo ha comenzado el otoño de la mejor manera posible; inaugurando un nuevo bingo en la capital en compañía de su inseparable Alaska.

Y es que a pesar de que hace unos meses se especuló con una grave crisis en su relación siguen tan felices como el primer día, como asegura el artista con una sonrisa: "El día que me separe, yo lo diré. Si me hubiera pasado eso, no me habría escondido".

Habla sobre la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Por eso, y aunque respeta la decisión de Íñigo Onieva de 'desaparecer' después de su ruptura con Tamara Falcó y entiende que "cada uno lleva su proceso", Mario es partidario de que el empresario de la cara porque para él tampoco está siendo fácil lo que ha pasado desde que se filtró su vídeo siendo infiel a la marquesa de Griñón.

"Obviamente soy mucho más amigo de Tamara, pero me caen bien los dos y tampoco puedo estigmatizar a Íñigo porque no me ha hecho nada. Tendríamos que aprender que las rupturas no son fáciles para ninguna de las partes, y más con la proyección que ellos tienen" asegura, manteniéndose imparcial en la mediática ruptura: "Yo no soy de nadie, soy del amor. Yo quiero que a todo el mundo le vaya bien, pero también es cierto que cuando las parejas o el amor desaparece, hay que dejarlo".

Mario Vaquerizo no perdonaría una infidelidad

Sin embargo, tiene claro que él no perdonaría una infidelidad a Alaska "porque para eso me comprometo y estoy casado". "Si no quiero estar casado, tendría amantes que también es igual de lícito, y que no se nos olvide que Íñigo y Tamara son personas muy jóvenes". "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra" asegura.

