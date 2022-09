El consejo de Mercedes Milá a Tamara Falcó tras la infidelidad de Íñigo Onieva: "Que no se case, por favor"

Mercedes Milá se sumerge en una nueva aventura con 'Podimo', cuyo objetivo es impulsar el consumo de audiolibros en España. La presentadora ha asistido a la presentación como embajadora y no ha dudado en explicar cómo funciona este nuevo proyecto: "El autor asiste a como un club de lectura, y los lectores que se interesen y que hayan leído el libro por audiolibro, pueden tener acceso a lo que allí se diga".

Por otra parte, la periodista ha asegurado que cada vez está más recuperada de su reciente operación de hombro, llegando a conducir su coche de nuevo y recuperando poco a poco la normalidad en su día a día.

El consejo de Mercedes Milá a Tamara Falcó

Aunque sin duda lo que más ha llamado la atención ha sido su opinión respecto a la reciente ruptura de Tamara Falcó con Íñigo Onieva: "Yo le he dicho que no se case por favor, que no se case". Y es que Milá no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar de exprometido de la marquesa de Griñón: "A mí no me interesa lo más mínimo lo que le pase al tonto este del Onieva, que no sé ni quién es".

Íñigo Onieva y Tamara Falcó | GTRES

Desconocía la separación de Risto Mejide y Laura Escanes

Sobre la separación de Risto Mejide y Laura Escanes, ha preferido no entrar detalle, y es que al igual que muchos seguidores de la pareja esta ruptura le ha pillado por sorpresa: "No lo sabía. Qué pena, porque era una pareja que parecía que se llevaba muy bien".

Risto Mejide y Laura Escanes, en un photocall en mayo de 2022 | Gtres

Ismael Beiro se presenta a alcalde en Cádiz

A pesar del tiempo transcurrido, Mercedes Milá mantiene muy buena relación con Isamel Beiro, quien ahora va a probar suerte en el mundo de la política presentándose como alcalde de Cádiz. Una nueva aventura con la que la presentadora está entusiasmada.