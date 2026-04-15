Eugenia Martínez de Irujo evita hablar del supuesto romance de su hija, Tana Rivera, y el torero Roca Rey

Los rumores sobre la supuesta relación entre Tana Rivera y Roca Rey han llegado incluso hasta su entorno más cercano, y esta vez ha sido Eugenia Martínez de Irujo la que ha sido interceptada por los medios. La aristócrata se encontraba entrando en un taxi cuando fue sorprendida por los periodistas, que no dudaron en preguntarle por el supuesto romance de su hija. Sin detenerse demasiado, Eugenia reaccionó con una mezcla de sorpresa y sarcasmo: "¡Qué recibimiento!", decía mientras agradecía la atención con un educado "gracias, gracias", sin entrar en detalles.

Eugenia Martínez de Irujo ante las cámaras | Gtres

A pesar de la insistencia de los reporteros, que intentaban obtener alguna confirmación sobre si ya conocía la relación entre Tana y el torero, Eugenia optó por mantener la discreción absoluta. "Ten cuidado, ten cuidado", repetía mientras trataba de cerrar la puerta del vehículo con rapidez, evitando cualquier declaración que pudiera alimentar aún más la polémica. Una actitud cordial pero esquiva...

Tana Rivera en la plaza de toros de Brihuega | Gtres

Recordemos que ella misma ha vivido su propia historia de amor con un torero, Fran Rivera, el padre de Tana. Y es que Eugenia sabe muy bien lo que es estar entre portadas y titulares por cuestiones sentimentales, ya que las protagonizaba entre los años 90 y los 2000, algo que no sólo hizo que su vida estuviese expuesta constantemente al público sino que con el tiempo aprendió a gestionar con discreción y más silencio.

Boda de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera | Gtres

Aunque los tiempos han cambiado, la exposición que hay en los medios es mucho mayor, por eso es entendible la actitud de la socialité y más si se trata de su hija y sobre todo noticias como la de su relación con el torero Andrés Roca Rey, que no saldrán a la luz al menos hasta que Tana lo vea oportuno. Sin embargo y pese a que ninguno de los dos protagonistas de este romance se han pronunciado aún, las actitudes y reacciones de Cayetana dicen más que mil palabras.