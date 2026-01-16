María Pombo responde a las críticas por dejar a su bebé sola 12 días después de nacer

María Pombo está más que acostumbrada a convertirse en el centro del debate público. Haga lo que haga, siempre hay una parte de las redes sociales dispuesta a juzgarla. Lejos de dramatizar, la influencer madrileña parece haber adoptado desde hace tiempo una postura relajada frente al hate, respondiendo incluso con humor e ironía cuando la situación lo requiere.

En esta ocasión, la lluvia de críticas le ha llegado tras publicar un vídeo en redes sociales correspondiente a su día número 12 tras su tercer parto. Cabe recordar que María Pombo y su marido, Pablo Castellano, se convirtieron en familia numerosa el pasado 2 de enero con el nacimiento de su hija pequeña, Mariana.

El vídeo que ha desatado la polémica

En el reel en cuestión, María comparte un día especialmente feliz para ella: vuelve a ponerse unos vaqueros, sale de casa y disfruta de un plan sencillo con los suyos. El motivo era celebrar el cumpleaños de su hermana Marta. Primero acudió a comprarle un ramo de flores y, después, disfrutó de una comida en un restaurante junto a su familia.

Un contenido aparentemente inocente que, sin embargo, no tardó en generar polémica. ¿El motivo? En el vídeo no aparecían sus hijos. Ni Martín, ni Vega, ni la recién nacida Mariana.

Las críticas: maternidad, culpa y privilegio

Varios usuarios no dudaron en señalarla por haber dejado a su bebé al cuidado de otra persona con apenas 12 días de vida. Otros fueron más allá y cuestionaron que esa experiencia no representa "la vida real", asegurando que solo alguien con un nivel económico alto puede permitirse salir sin sus hijos siendo tan pequeños.

Como suele ocurrir en estos casos, muchos seguidores de María salieron en su defensa de forma inmediata. No obstante, la propia influencer decidió responder personalmente a algunos de los comentarios más críticos, siempre desde un tono educado y con un punto de sarcasmo.

Las respuestas de María Pombo

A una usuaria que afirmaba que ella no se separó de sus hijos durante los primeros días y que si tuviera el privilegio de la influencer tendría "20 hijos", María le respondió con el emoji de una medalla con estrella, en clara alusión irónica a un supuesto premio a la "mejor madre".

Comentario a María Pombo | Instagram

Otra seguidora le preguntó directamente dónde estaban "el bebé y los niños". La respuesta de María fue clara y calmada: "La bebé durmiendo las cuatro horas que he salido de casa y los niños en el colegio. Puedes dormir tranquila".

Comentario a María Pombo | Instagram

También quiso contestar a una usuaria que anticipaba la llegada de los "típicos catones de la moral" dispuestos a opinar sobre su vida. María reconoció que pensó exactamente lo mismo mientras editaba el vídeo, dejando claro que es consciente del juicio constante al que está sometida.

Comentario a María Pombo | Instagram

Una vez más, María Pombo vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente: el de la maternidad, la culpa y la presión social que recae, especialmente, sobre las madres expuestas en redes sociales.