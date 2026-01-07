TRAS EL NACIMIENTO DE SU HIJA
María Pombo y Pablo Castellano reaparecen tras la polémica por conducir con exceso de velocidad al salir del hospital
María Pombo y Pablo Castellano pasan de las críticas que recibieron hace unos días por un vídeo de su vuelta a casa después del nacimiento de su tercera hija, un episodio al que han restado importancia asegurando que viven un momento de plena felicidad.
El pasado 4 de enero, María Pombo y Pablo Castellano salían del hospital con su tercera hija en brazos y muy emocionados por el momento que estaban viviendo. Entonces aseguraban que el parto había sido perfecto y que con la llegada de la pequeña ponían el broche final a una etapa familiar que cierran en su mejor momento. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.
Poco después, la influencer compartía en redes sociales el trayecto de regreso a casa en coche, un contenido que no pasó desapercibido al apreciarse que el vehículo circulaba a 140 kilómetros por hora. El vídeo se difundió rápidamente y generó una oleada de críticas en redes.
Ahora, días más tarde, la pareja reaparecía ante los medios paseando por el centro de Madrid, donde se mostraron tranquilos y ajenos a la controversia. Ambos aseguraron sentirse felices y no haber prestado atención a los comentarios negativos surgidos tras el revuelo.
María aseguraba que se encuentran "muy bien" describiendo a Mariana como una bebé tranquila y adorable. También hablaba de cómo ha sido la reacción de sus otros hijos ante la llegada de su hermana, destacando la ilusión de Martín como hermano mayor y la naturalidad con la que Vega vive el momento.
Respecto a la polémica, la creadora de contenido ha sido clara al señalar que atraviesan un momento tan positivo que han preferido no pronunciarse ni alimentar el debate generado en redes sociales."Estamos tan felices que no tenemos nada que decir, estamos en una nube", decía zanjando la polémica.
