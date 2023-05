María del Monte reconoce que aún le cuesta posar con su mujer Inmaculada Casal: "No implica que estés vendiendo tu vida"

Fue el pasado mes de octubre cuando, por primera vez, veíamos a María del Monte posar frente a los fotógrafos en los Premios Planeta 2022 junto a su mujer Inmaculada Casal. Y ahora, lo ha hecho de nuevo en su aparición en los Premios Diversa 2023 celebrados este jueves en el Hotel Four Seasons de Madrid.

La cantante ha vuelto a presumir con la naturalidad que lo merece de la persona con quien lleva compartiendo su vida durante 23 años de discreta relación ante los medios de comunicación allí presentes. Una cita donde la sevillana, tan simpática y receptiva como siempre con su imborrable sonrisa en el rostro, no ha dudado en atender a la prensa.

María del Monte e Inmaculada Casal posando juntas | GTRES

"A ver sí, pero no por nada malo", contesta cuando se le comenta si aún les cuesta posar juntas: "A lo mejor es un problema de lo que venimos comiéndonos. Poquito a poco, por educarnos a nosotros mismos a que cada cosa en su sitio, que tú vayas con tu pareja a un lugar no implica que estés vendiendo tu vida, que quien la venda está en su derecho y quien no lo haga, también. La libertad y el respeto son pilares fundamentales para sobrevivir", explica.

Sobre cuál es el secreto para llevar tantos años de relación, María del Monte recalca que "primero el cariño" y revela que "la historia de amor más bonita que viví la contemplé con mis padres, se conocieron con 14 años y se llevaron 70 años juntos. Después de ver eso...".

María del Monte e Inmaculada Casal | GTRES

Admitiendo que se ha considerado una persona libre, "sí, gracias a Dios sí", la reconocida artista reconoce que "lo que pasa es que he sido consciente, quizás un poco tarde, de que no todo el mundo ha gozado de esa libertad y ahí es donde me he revelado un poco", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Además, ha puntualizado que "todas las personas cercanas a mí, cercanas a vosotros, mi vida se sabía cuál era, lo que pasa es que nunca ha sido una vida ni extravagante, ni extraña, no. Era una vida normalísima, tan normal para mí que le he dado toda la normalidad del mundo".