María Adánez habla de cuánto ha tardado en recuperarse físicamente tras convertirse en madre

Hace casi dos años desde que María Adánez se convirtió en madre por primera vez. El próximo 18 de mayo, su hijo Claudio cumplirá dos añitos, a quien tuvo con su marido Ignacio Hernández Medrano, con quien lleva muchos años de relación y con quien se dio el 'sí quiero' hace un año de forma secreta. Desde que se enteró de su embarazo, la actriz no ha parado de compartir mediante sus redes sociales muchos de los aspectos de la maternidad, tanto durante los meses de gestación como tras el parto y es que en alguna ocasión ha hecho referencia a su propia experiencia con la conciliación familiar y cómo hace ella para compaginar su carrera profesional y la crianza de su hijo.

Este miércoles pasado, María acudió al evento Pronokal Healthy Day, ya que vuelve a convertirse en la imagen de la marca Pronokal: "Muy contenta con la marca. Para mí es mi dieta referente, la he utilizado ya en varios momentos, para mí las comidas pueden ser más caóticas y los horarios más desajustados por el trabajo".

En este evento, la actriz pudo hablar con la prensa y ha revelado cómo ha vivido ella tanto la maternidad cómo la recuperación postparto: "Pues bien, poco a poco, me fui recuperando del embarazo poco a poco. Alguien me lo dijo además, que en los cuerpos de las mujeres hasta pasado el año o año y pico, no vuelven a su ser. Y eso es cierto", y hace casi dos años desde que la actriz se convirtió en madre. Y es que para María lo primordial tras el parto era su hijo Claudio, y no se centró en volver a su forma física anterior: "También es complicado porque los primeros meses estás dedicado en tu cuerpo y alma a otra persona y lo normal es olvidarte un poco también de ti".

Tras el nacimiento del niño, María ha explicado que su vida cambio "radicalmente" y que tuvo que aprender a compaginar su profesión con la crianza de su hijo: "Es difícil, pero se hace", ha explicad. Además, ha asegurado que la maternidad no ha impedido que ella siga creciendo profesionalmente: "Empezamos después de la maternidad a poner la maquinaria en marcha".