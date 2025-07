El orgullo de Alba Carrillo al ver a Fonsi Nieto cumplir su sueño en Tomorrowland: "Grande eres"

La relación sentimental entre Fonsi Nieto y Alba Carrillo ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en una alianza respetuosa centrada en la crianza de su hijo Lucas, de 13 años. Tras su ruptura en 2012, la relación fue turbulenta: conflictos por la custodia de su hijo en común, discusiones mediáticas y demandas legales por ambas partes. Pero en la actualidad, comparten un trato cordial y cercano como padres, y así lo muestran públicamente en redes sociales.

Este fin de semana, Fonsi ha vivido un momento profesional histórico: pinchar en Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más aclamados y prestigiosos. En una publicación de Instagram ha compartido un carrusel de fotos documentando la experiencia como DJ, que ha vivido junto a la periodista Maider Barthe, su actual pareja y con la que lleva saliendo más de dos años.

Ahora que el expiloto ha compartido otro de sus grandes sueños con sus seguidores, Alba, que no ha dudado en felicitar a Fonsi por sus pasados éxitos en el mundo del motor en anteriores ocasiones, ha querido sumarse también a las felicitaciones por esta increíble experiencia. Para Fonsi, Tomorrowland es el mejor festival del mundo y se ha mostrado muy emocionado: "Lo que os cuenten será siempre poco, hay que vivirlo!".

Alba por su lado, ha dejado un bonito comentario al padre de su hijo. "Grande eres", evidenciando el respeto mutuo que se guardan.

Un gesto que pone de manifiesto la armonía que ambos han formado como familia. Como Alba ha comentado en otras ocasiones, su hijo Lucas y su hermano Hugo, fruto de la anterior relación de Fonsi con Marta Castro, se llevan muy bien. Además, Alba también mantiene lazos con el pequeño y asegura que la llama tita Alba, un apodo que demuestra la complicidad y buena relación que hay entre todos.

Este gesto de Alba al reconocer el éxito de su ex públicamente no sólo demuestra que han convertido su pasado amoroso en una amistad, sino también que su prioridad es la de ser madre y regalar a su hijo Lucas esta buena relación entre sus padres, aunque ya no estén juntos.