Todo lo que sabemos sobre Belmont Cameli, el chico de moda del que todo el mundo habla

En apenas unas semanas, el nombre de Belmont Cameli ha pasado de ser conocido principalmente por los seguidores de algunas series juveniles a convertirse en uno de los actores más comentados en redes sociales. Su papel protagonista en la adaptación de Off Campus ha disparado su popularidad y ha hecho que miles de espectadores quieran saber más sobre él.

Sin embargo, más allá de su carrera como actor y modelo, hay un aspecto de su vida que ha sorprendido especialmente a sus nuevos fans: cuando apenas tenía 20 años, decidió donar uno de sus riñones para ayudar a un amigo de la infancia, un gesto que acabó salvando siete vidas.

Belmont Cameli | Instagram @belmontcameli

¿Quién es Belmont Cameli?

Nacido en Estados Unidos en 1998, Belmont Cameli comenzó su carrera trabajando como modelo antes de dar el salto a la interpretación.

Durante los últimos años ha participado en diversas producciones televisivas y cinematográficas, aunque su popularidad se ha disparado recientemente gracias a Off Campus, la adaptación televisiva de la exitosa saga literaria de romance universitario escrita por Elle Kennedy.

Su imagen de galán, su presencia en redes sociales y el éxito internacional de la serie han contribuido a convertirlo en uno de los nuevos rostros de moda entre el público más joven.

Belmont Cameli | Instagram @belmontcameli

La historia que ha conquistado a internet

Aunque muchos espectadores lo han descubierto ahora, una de las historias más impactantes de su vida ocurrió hace años.

En 2018, Cameli supo que su amigo de la infancia, Brendan Flaherty, sufría una insuficiencia renal grave y necesitaba un trasplante de riñón. Sin pensárselo demasiado, decidió someterse a las pruebas necesarias para convertirse en su donante.

Sin embargo, los médicos comprobaron que no era compatible con él. Lo que para muchas personas habría supuesto el final del proceso, para Belmont fue solo el principio.

Cómo una donación terminó salvando siete vidas

Lejos de renunciar, el actor decidió participar en un programa de intercambio de donantes conocido como "cadena de donación renal".

Este sistema permite que personas incompatibles con sus familiares o amigos puedan donar igualmente a otros pacientes. A cambio, otro donante compatible ayuda al receptor original, creando una cadena de trasplantes que beneficia a varias personas.

Cameli donó su riñón a una persona desconocida y pasó a formar parte de una compleja cadena de 14 participantes que terminó permitiendo siete trasplantes exitosos. Entre las personas que recibieron ayuda se encontraba finalmente su amigo Brendan, que pudo recibir un órgano compatible gracias a este proceso.

La historia ha vuelto a hacerse viral recientemente, coincidiendo con el éxito de Off Campus, despertando la admiración de miles de personas.

Belmont Cameli | Instagram @belmontcameli

"Fue un privilegio"

Tras la operación, Cameli compartió públicamente cómo había vivido la experiencia. El actor explicó que consideraba un privilegio haber podido ayudar a otras personas y formar parte de un proceso que cambió tantas vidas. También quiso visibilizar la importancia de la donación de órganos y la realidad de los miles de pacientes que esperan un trasplante cada año.

Según contó entonces, las cicatrices físicas acabarían desapareciendo, pero el impacto emocional de aquella experiencia le acompañaría siempre.

El fenómeno de Off Campus

El interés por Belmont Cameli se ha multiplicado gracias al éxito de Off Campus, una producción que adapta una de las sagas románticas más populares de los últimos años. La serie ha conseguido reunir a una enorme comunidad de seguidores en redes sociales, donde el actor acumula cada vez más admiradores. Su combinación de carisma, atractivo y cercanía ha hecho que muchos lo comparen con otros fenómenos juveniles que surgieron a través de plataformas de streaming.

Sin embargo, para buena parte del público, conocer su historia personal ha sido lo que realmente ha marcado la diferencia.

Belmont Cameli | Instagram @belmontcameli

Mucho más que una nueva estrella de las series románticas

En una industria donde a menudo la atención se centra únicamente en la fama o la apariencia, la historia de Belmont ha mostrado una faceta mucho más humana.

Su decisión de someterse voluntariamente a una cirugía para ayudar a un amigo y acabar participando en una cadena de trasplantes que salvó siete vidas ha contribuido a que muchas personas lo vean no solo como una estrella emergente de la televisión, sino también como alguien capaz de utilizar su posición para visibilizar la importancia de la donación de órganos.

Y mientras su carrera sigue creciendo gracias al fenómeno Off Campus, esa historia de generosidad continúa siendo uno de los aspectos más admirados de su trayectoria.