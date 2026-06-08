Ana Obregón recuerda a su madre el día de su cumpleaños: la significativa foto junto a su hijo Aless Lequio

El 22 de mayo de 2021, Ana Obregón se despedía de su madre, Ana María, quien fallecía a los 95 años tras pasar varias semanas ingresada en la clínica Ruber Internacional de Madrid. Aquello supuso un durísimo golpe para la actriz, que apenas un año antes había tenido que afrontar la pérdida de su hijo, Aless Lequio, a causa de un cáncer con tan solo 27 años.

Cinco años más tarde, Ana sigue teniendo presentes a los grandes pilares de su vida en su día a día. Por eso, ha aprovechado el que hubiera sido el cumpleaños de su madre para compartir una emotiva publicación en su perfil de Instagram en su honor: una galería de fotografías antiguas en las que aparece junto a ella, acompañadas de varios retratos de la matriarca en su juventud.

En el texto que acompaña a las imágenes, la bióloga ha querido destacar la primera instantánea del carrusel, que se remonta al 7 de junio de 2019, fecha del último cumpleaños que abuela y nieto pudieron celebrar juntos. "Tu cumpleaños Mamá. Y el último cumpleaños que pasaste con Aless", comienza escribiendo la presentadora.

"Qué felicidad ese mismo día cuando nos dijeron que, después de un año de quimioterapia y radioterapia, mi niño estaba limpio de cáncer", rememora Ana, refugiándose en el bonito recuerdo de aquella celebración familiar en la que parecía que la pesadilla había terminado. "Hoy dormiré con esa foto tatuada en mi corazón. Esta noche encenderé las velas de la tarta que he comprado. Anita y yo las soplaremos con una llama de amor que llegará hasta el cielo", concluye el emotivo mensaje antes de dedicarle una última felicitación a su madre.

Ana Obregón y su madre | Instagram @ana_obregon_oficial

La respuesta de sus seguidores

La publicación se ha llenado rápidamente de emojis de corazones, así como de muestras de cariño por parte de otros rostros conocidos de la crónica social, como Tamara Gorro, quien ha querido mandarle un tierno abrazo público. Miles de likes para acompañar a Ana Obregón en el sentido homenaje a la figura de su madre, una mujer a la que quienes la conocieron y recuerdan siguen definiendo como profundamente amable y generosa.

La madre de Ana Obregón fue durante décadas el núcleo indiscutible de la familia numerosa que formó junto al gran amor de su vida, el empresario Antonio García Fernández. Juntos tuvieron cinco hijos (además de la propia actriz, también a Amalia, Celia, Javier y Juancho) y, con el paso de los años, el clan familiar no dejó de expandirse con la llegada de sus nietos y sus bisnietos, quienes hoy mantienen vivo su legado.