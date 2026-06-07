Alejandra Rubio y Carlo Costanzia explican su ausencia en la firma de Mar Flores: "Está Madrid imposible"

Una de las noticias más comentadas los últimos días en el mundo del corazón ha sido la exitosa firma de libros de Alejandra Rubio en la Feria del Libro de Madrid.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

Aparte del baño de masas que se dio con sus fans, otro aspecto que llamó la atención de la prensa fueron los seres queridos que acudieron a apoyarla, como sus padres, y las ausencias más destacadas. Entre ellas, sobresalió el nombre de Mar Flores, madre de su pareja, Carlo Costanzia, a pesar de que señalaron en múltiples ocasiones que todos estaban invitados.

Ahora, ha sido turno de Mar y ha firmado sus memorias, Mar en calma, a todos los lectores interesados, aunque por su caseta no se ha visto a Alejandra ni a Carlo. ¿El motivo? Ambos estaban en un evento de MMA en Madrid.

En la celebración del evento WOW 31, Carlo ha dicho a Europa Press que "hoy teníamos un montón de eventos como veis, pero nada imposible", a lo que ha añadido Alejandra que "para llegar a Madrid está imposible". Eso sí, se han mostrado "muy contentos" por el éxito de la modelo en su faceta como escritora.

foto ale carlo

Por su parte, Mar comentó anteriormente su ausencia de la firma de libros de Alejandra. "Me habían enviado la invitación y yo lo que deseo es que sea un éxito. Porque al fin al cabo, es un proyecto profesional muy bonito", zanjó a Europa Press, dejando claro que a su vez ella ha invitado a Carlo y a su novia a su firma en la Feria del Libro.