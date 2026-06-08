Lucía Pombo explica cómo se encuentra a un mes de convertirse en madre: nervios previos, el parto y la familia

Lucía Pombo, la mayor de las hermanas del clan, está a punto de dar la bienvenida a su primera hija junto a su marido Álvaro. La joven de 36 años está viviendo esta nueva etapa de su vida con una gran ilusión.

Ayer, domingo 7 de junio, se celebró el bautizo de Mariana, la pequeña de María Pombo que nació a principios de enero de este año 2026. En este día tan especial no faltó nadie de la familia Pombo, entre ellas Lucía, quien contó a la prensa cómo afronta este último mes que le queda de embarazo.

En este artículo te contamos todo lo que la piloto ha contado sobre la esperada llegada de su hija Lola, además de un repaso sobre todos los detalles de este embarazo tan seguido a través de las redes sociales. ¡Vamos a ello!

Lucía Pombo y su marido Álvaro López | Gtres

Las palabras de Lucía

Lucía, acompañada de su abuela, reflexiona sobre lo poco que queda para la llegada de su querida Lola: "A un mes, no queda nada". A lo que su abuela, quien se convertirá en bisabuela por séptima vez, añade: "Es muy importante la suerte que tengo".

Para el clan conocido ya internacionalmente, la familia siempre ha sido lo más importante, y ver como aumenta en número con la llegada de bebés, es todo un orgullo. Lucía tiene un deseo muy claro al respecto: "Que sigan todos juntos, que sigan creciendo felices y sanos, y que estemos siempre todos juntos".

Lucía Pombo | Gtres

Por lo que hace a su inminente cambio de vida de pareja a familia, confiesa que "creo que estoy nerviosa como todas las madres por lo que se me viene, es decir, ser madre". A lo que añade que "miedo con el parto no, gracias a Dios", mostrándose tranquila ante el hecho de dar a luz.

Y, como no, yendo al bautizo de Mariana, Lucía se ha avanzado unos meses después de la llegada de la prima pequeña del clan: "Y luego, por supuesto, bautizarla, que tomaré nota de mis hermanas", ha afirmado.

Lucía Pombo | Gtres

Un embarazo muy deseado

El 26 de enero de este 2026, la pareja compartió a través de sus redes sociales que estaban esperando un bebé, con un vídeo muy emotivo acompañado del mensaje: "Más que preparados".

Desde entonces, la piloto e influencer no dejó de compartir contenido sobre el embarazo: vídeos de humor sobre cómo había sido el primer trimestre, algunas imágenes de su tripa, recuerdos de sus primeros viajes siendo tres, según ella misma expresa, y muchísimas cosas más.

Pero con el paso de los meses, lo que más sensación causó fue que Lucía no quería saber el sexo del bebé, y no fue hasta el 4 de abril, en Semana Santa, que hicieron el famoso gender reveal. Para la ocasión, se juntó toda la familia Pombo en Cantabria, donde tienen residencia vacacional.

Con la ayuda de una furgoneta heladería a la que recurren en sus vacaciones, descubrieron que la bebé que están esperando es una niña, la sexta niña de la familia. Un momento muy especial que emocionó a todos los presentes.

Tras casi 20 días después, a través de una publicación conjunta entre Lucía y Álvaro, gritaron al mundo entero el nombre de su pequeña: Lola Belén. Acompañado de unas imágenes 4D de una ecografía, no hay duda que su segundo nombre rinde homenaje al ángel de la guarda de Lucía, su amiga del alma Belén, quien murió en abril del año pasado.

Ahora, con una barriga preciosa, la familia Pombo espera con los brazos abiertos a Lola, una bebé que ya es muy querida. Desde Novamás deseamos la mejor de las llegadas a la pequeña y toda la fuerza y ánimos del mundo a Lucía.