LA FAMILIA REAL, REUNIDA
Kate Middleton, protagonista en la boda real de Peter Phillips: de su look a la presencia de las hermanas York
El nieto mayor de la reina Isabel, Peter Phillips, se ha casado con Harriet Sperling, su segunda esposa, en una boda a la que ha acudido casi toda la familia real.
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Reino Unido ha vivido su gran boda real en lo que va de año después de que Peter Phillips, sobrino de Carlos III, hijo de la princesa Ana y nieto de Isabel II, se haya dado el Sí, quiero con la enfermera Harriet Sperling.
Aunque la mañana ha sido lluviosa en Kemble, Cirencester (Reino Unido), la ceremonia ha reunido a buena parte de la Familia Real británica, celebrada en la iglesia de All Saints.
El rey Carlos y otros miembros de la realeza británica se han dado cita en el pueblo del suroeste de Inglaterra a excepción del príncipe Harry y Meghan Markle y, cómo no, del expríncipe Andrés.
En cuanto a los invitados, ha destacado la presencia del príncipe Guillermo y Kate Middleton, siempre el rostro más buscado en este tipo de eventos y lo cierto es que no ha defraudado.
La princesa de Gales eligió un vestido de manga corta, escote en V y cierre frontal de botones, con zapatos de tacón y sombrero a juego. Todo ello en un tono crema que ha dominado el conjunto.
Junto a ella, otras invitadas que han llamado la atención han sido Eugenia y Beatriz de York, hijas de Andrés Mountbatten-Windsor y Sara Ferguson, que han sido las últimas en llegar a la boda acompañadas por sus respectivos maridos. Eugenia optaba por un conjunto azul marino y Beatriz apostaba por un vestido satinado con estampado floral en color verde.
En cuanto al vestido de novia, Harriet lució un diseño de encaje con mangas semitransparentes, cuello subido y apertura trasera que se ajustaba a su silueta.
Este se trata del segundo matrimonio de Phillips, ya que el primero, con Autumn Kelly, terminó en divorcio en 2021 tras casarse en 2008 y tener dos hijas: Savannah, de 15 años, e Isla, de 14. Harriet también estuvo casada anteriormente y tiene una hija de 13 años, Georgina. Las tres acudieron a la boda de sus padres.
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Con esta boda, Peter se convierte en el primero de los ocho nietos de la reina Isabel en volver a casarse, mientras que Louise y James, conde de Wessex aún no han contraído matrimonio.
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