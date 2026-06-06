Kate Middleton, protagonista en la boda real de Peter Phillips: de su look a la presencia de las hermanas York

Reino Unido ha vivido su gran boda real en lo que va de año después de que Peter Phillips, sobrino de Carlos III, hijo de la princesa Ana y nieto de Isabel II, se haya dado el Sí, quiero con la enfermera Harriet Sperling.

Peter Phillips y Harriet Sperling en su boda | Gtres

Aunque la mañana ha sido lluviosa en Kemble, Cirencester (Reino Unido), la ceremonia ha reunido a buena parte de la Familia Real británica, celebrada en la iglesia de All Saints.

El rey Carlos y otros miembros de la realeza británica se han dado cita en el pueblo del suroeste de Inglaterra a excepción del príncipe Harry y Meghan Markle y, cómo no, del expríncipe Andrés.

El rey Carlos en la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling | Gtres

En cuanto a los invitados, ha destacado la presencia del príncipe Guillermo y Kate Middleton, siempre el rostro más buscado en este tipo de eventos y lo cierto es que no ha defraudado.

La princesa de Gales eligió un vestido de manga corta, escote en V y cierre frontal de botones, con zapatos de tacón y sombrero a juego. Todo ello en un tono crema que ha dominado el conjunto.

Kate Middleton en la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling | Gtres

Junto a ella, otras invitadas que han llamado la atención han sido Eugenia y Beatriz de York, hijas de Andrés Mountbatten-Windsor y Sara Ferguson, que han sido las últimas en llegar a la boda acompañadas por sus respectivos maridos. Eugenia optaba por un conjunto azul marino y Beatriz apostaba por un vestido satinado con estampado floral en color verde.

Beatriz y Eugenia de York junto a sus maridos en la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling | Gtres

En cuanto al vestido de novia, Harriet lució un diseño de encaje con mangas semitransparentes, cuello subido y apertura trasera que se ajustaba a su silueta.

Este se trata del segundo matrimonio de Phillips, ya que el primero, con Autumn Kelly, terminó en divorcio en 2021 tras casarse en 2008 y tener dos hijas: Savannah, de 15 años, e Isla, de 14. Harriet también estuvo casada anteriormente y tiene una hija de 13 años, Georgina. Las tres acudieron a la boda de sus padres.

Las hijas de Peter Phillips y Harriet Sperling en su boda | Gtres

Con esta boda, Peter se convierte en el primero de los ocho nietos de la reina Isabel en volver a casarse, mientras que Louise y James, conde de Wessex aún no han contraído matrimonio.