Este lunes el programa 'Y ahora Sonsoles' desvelaba que, después de apenas un año de relación, Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han decidido poner punto y final a su historia de amor. Una ruptura que al parecer sería definitiva, en la que no habría terceras personas implicadas y cuya razón fundamental sería un desgaste provocado por el paso del tiempo.

Una inesperada separación sobre la que el periodista Javier de Hoyos ha dado más detalles en sus redes sociales, apuntando que el entorno de la modelo le habría confirmado que fue ella la que decidió romper su noviazgo después de ver que él "hablaba mucho por redes sociales con sus ex". "Blanca es celosa y esta situación le pudo, porque no entendía esos movimientos. Además, sentía que tenían una relación muy tóxica. Tuvieron varios altibajos, varias idas y venidas y, en esas ocasiones, ella sentía que Quique volvía con sus ex y luego no se lo decía", ha asegurado.

En medio de este aluvión de informaciones, la exmujer de Cayetano Rivera ha roto su silencio y, en un post de la revista '¡Hola!' en Instagram sobre su ruptura con Quique, no ha dudado en responder al comentario de un usuario que escribió "ella es la que le perseguía y presumía de la relación. Él es muy discreto. No pegaban". "Sí, yo estaba muy enamorada, tienes razón. Él nunca me presumió" ha expresado con sinceridad.

Y no es la única reacción de Blanca tras salir a la luz pública su ruptura, ya que horas después de compartir en sus historias una reveladora reflexión -"Lo que te espera es mejor que lo que ya se ha ido. Todo lo que has vivido y por lo que has pasado era justo lo que necesitabas para afrontar el siguiente capítulo de tu vida. Todo está encajando, y muy pronto todo tendrá sentido" publicaba- este martes ha vuelto a recurrir a sus redes sociales para sincerarse sobre cómo se encuentra y lanzar una indirecta al sobrino de Lola Flores.

Lo ha hecho con una canción de lo más significativa, la versión de Travis Birds y Benjamín Prado de la famosa canción de Joaquín Sabina '19 días y 500 noches', escogiendo un fragmento con el que parecen sobrar las palabras: "Tenían razón sus amantes, con él hay un antes pero un después no / Conmigo fue así, dijo que era su media naranja y se puso a exprimir".