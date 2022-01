La madre de Álex Casademunt, cansada de que le pregunten por David Bustamante

Este pasado fin de semana la madre de Álex Casademunt, fallecido en marzo de 2021 en un accidente de tráfico, confesaba la verdadera relación que tenía su hijo con David Bustamante todos estos años de atrás desde que salieron de 'Operación Triunfo'.

Además, Rosa González, también se pronunciaba sobre el importante apoyo que ha sido el cantante desde su fallecimiento: "David Bustamante, cuando la etapa de 'Operación Triunfo', eran muy iguales. Es importante porque es un compañero estupendo. Es un chaval que significa mucho en la vida de Álex. Bustamante es un chico muy majo al que queremos un montón".

Poco después, era David Bustamante el que reaccionaba a las palabras de la madre de Álex Casademunt: "Por supuesto, me preocupo por ella. Han sido importantes mucho tiempo y lo seguirán siendo siempre, seguirán siendo parte de mi familia".

La madre de Álex Casademunt no quiere hablar más de David Bustamante

Ahora, la madre de Álex Casademunt ha confesado a las cámaras de Europa Press que está cansada de hablar de la relación de su hijo con David Bustamante: "Me molesta incluso que me preguntes esto. Parece al final que es más importante este tema que la pérdida de mi hijo. No hay ningún problema, no lo ha habido nunca. Este chico debe estar ya cansado. Yo tengo muy buena relación con él, nos llamamos y me da ánimos y no hay nada".

