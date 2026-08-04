Lydia Bosch acaba en urgencias tras lesionarse en un ensayo: "Así, en silla de ruedas, aquí estoy yo"

El 3 de julio empezó uno de los festivales de teatro más reconocidos de nuestro país: el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que este año llega a la edición número 72. Hasta el 30 de agosto se podrán ver en esta ciudad extremeña 16 espectáculos, entre los cuales Fedra, en los infiernos, en el cual participa la actriz y presentadora Lydia Bosch.

Ella, junto a la compañía, estrenarán la obra el próximo 12 de agosto, así que todavía están en período de ensayos, un proceso de intenso trabajo para dejarlo todo a punto para el día del estreno. Sin embargo, un contratiempo ha hecho cambiar el ritmo normal de la preparación. Y es que Lydia ha sufrido una lesión que la ha llevado hasta urgencias.

Lydia Bosch con compañeros de la obra Fedra, en los infiernos | Gtres

¿Qué le ha pasado a Lydia Bosch ensayando Fedra?

"No tengo claro si estamos ensayando Fedra o Gladiator", empieza contando la actriz catalana en un post que ha subido en su cuenta de Instagram. En él, ha publicado un vídeo grabado la madrugada de este viernes en el que se la puede ver en silla de ruedas y acompañada por dos miembros del equipo, entre ellos, el director del espectáculo, José María del Castillo.

"Aquí estoy, por culpa de este ser. Así, en silla de ruedas, como Clarita, la de Heidi. Aquí estoy yo", dice Lydia, tomándose la situación con buen sentido del humor. Para ella, tal y como comenta, "el sentido del humor es el mejor camino para sobrellevar cualquier situación (no estoy hablando, por supuesto, de ningún tipo de desgracia mayor)". Junto a ella, José María riendo, picándola un poco y haciendo broma: "Estás maquillada como sencilla, vas así a urgencias normalmente, pintada...".

Lydia hace como que no ha escuchado el comentario mientras espera que le hagan una radiografía. ¿El resultado? Una tendinitis rotuliana. Pero esta lesión no le va a impedir actuar y anima a sus seguidores a ir a verla al teatro: "Qué ganas de que lo disfrutéis tanto como nosotros".

Tras el vídeo, unas fotos de las piernas y las rodillas llenas de moratones como consecuencia de una lesión que la hizo estar "tropecientas horas" en urgencias. Eso sí, bien acompañada y con buen rollo: "Esas risas fueron la mejor medicina", explica la exconcursante de Tu cara me suena.

Lydia Bosch vuelve al teatro 37 años después

A lo mejor el título te sorprenderá, pero es así. A Lydia la hemos visto en infinidad de series, programas de televisión y películas; en cambio, no tanto en el teatro. Según se puede extraer de la información de su agencia de representación, la actriz hizo su primera obra, Pato a la naranja, en 1986. Dos años después, participó en Los ochenta son nuestros y en 1989, en Música cercana.

Esta obra de teatro de Antonio Buero Vallejo fue la última que hizo... Hasta ahora, que vuelve a subirse al escenario en el papel de Fedra, en una reinterpretación del mito clásico que "ingada en las pasiones humanas, los deseos prohibidos, los juicios morales y la culpabilidad transformada en pecado".