La primera aparición de Lourdes Montes en una revista en sus inicios con Fran Rivera: "Mi primer verano peligroso"

El verano siempre invita a mirar atrás, y eso es precisamente lo que ha hecho Lourdes Montes. La diseñadora ha compartido con sus seguidores un recuerdo muy especial a través de su cuenta de Instagram: el que fue su primer verano junto a Fran Rivera, en 2011.

Todo surgió después de encontrar, en casa de su madre, una revista de agosto de aquel año, una imagen que le ha servido para rememorar cómo vivió los primeros meses de su relación con el torero y el enorme impacto que supuso para ella pasar, de un día para otro, a ocupar portadas y titulares de la prensa del corazón.

Así pues, en este artículo te contamos todo los detalles que Lourdes ha expresado en su perfil de Instagram y que ha decidido compartir con toda su comunidad de seguidores. ¡Vamos a ello!

Una revista para viajar al pasado

Lourdes Montes ha explicado que todo comenzó cuando apareció en casa de su madre una revista publicada en agosto de 2011. Aquel ejemplar le devolvió de golpe a un momento muy concreto de su vida: el inicio de su historia de amor con Fran Rivera.

"Esta tarde ha aparecido, en casa de mi madre, una revista de agosto de 2011, mi primer verano con Fran", comienza escribiendo la diseñadora en su publicación. A partir de ahí, ha recordado la sorpresa que sintió al verse por primera vez protagonizando una portada.

Lourdes Montes y Fran Rivera | Gtres

"Recuerdo perfectamente cuando me vi en la portada de una revista en biquini, casi me muero!!!! Imaginaos para alguien totalmente ajena a este mundo el cambio que supuso…", ha confesado con sinceridad.

En su reflexión, Lourdes también ha aprovechado para responder, con humor, a una idea que suele repetirse sobre la prensa del corazón. La sevillana ha dejado claro que, en su caso, la atención mediática llegó desde el primer momento, independientemente de conceder entrevistas o exclusivas: "Esto es para contárselo a aquellos que dicen que, si no vendes exclusivas, no publican cosas sobre ti. JA-JA-JA", ha escrito.

Lourdes Montes | Gtres

Además, ha recordado la enorme repercusión que tuvo aquel verano: "Ese verano salí en todas las publicaciones, cada día y en cualquier lugar de España".

Un cambio de vida

Aunque reconoce que no fue fácil adaptarse a esa nueva realidad, Lourdes Montes también ha querido romper una lanza a favor de los fotógrafos que la acompañaron durante aquellos meses.

"Jamás tuve problemas con ningún fotógrafo, todo lo contrario, siempre han sido amables y respetuosos y, de hecho, creo que tienen una profesión a veces muy difícil y muy ingrata", ha asegurado.

Lourdes Montes y Fran Rivera en 2011 | Gtres

Sin embargo, también admite que aquella exposición pública transformó por completo su rutina: "Para mí fue un cambio de vida radical y duro", ha reconocido.

Un verano junto a Fran Rivera

Pese a las dificultades de hacerse un hueco bajo el foco mediático, Lourdes guarda un recuerdo muy especial de aquella etapa. La diseñadora ha explicado que disfrutó intensamente de los primeros meses de su noviazgo mientras acompañaba a Fran Rivera por numerosas ferias taurinas.

"Aún así fue maravilloso recorrer muchas ferias taurinas acompañando a Fran, esos primeros meses de noviazgo son irrepetibles y hay que vivirlos intensamente", ha compartido. Incluso ha compartido una frase de un amigo que todavía recuerda con cariño: "Tendrían que darnos vacaciones".

Lourdes Montes y Fran Rivera en 2011 | Gtres

La Coruña, Pontevedra, Gijón, Antequera, Estella, Marbella o El Puerto son algunos de los destinos que ha enumerado, aunque reconoce que resulta imposible acordarse de todos.

"Mi primer verano peligroso"

La publicación termina con otro recuerdo especialmente emotivo: "Un buen amigo me regaló el libro de Hemingway 'El verano peligroso' con una dedicatoria entrañable que, cada vez que leo, me transporta a aquel momento lleno de vivencias y sentimientos nuevos, de emociones por estrenar, y siento nostalgia de mi primer verano peligroso", ha concluido.

Con esta publicación, Lourdes Montes ha abierto una ventana a uno de los momentos más importantes de su vida personal. Un verano que marcó el comienzo de su historia de amor con Fran Rivera y que, quince años después, sigue recordando con una mezcla de nostalgia, cariño y emoción.