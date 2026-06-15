Luis Alfonso de Borbón y su tío Jaime Martínez-Bordiú, muy unidos: las imágenes que demuestran su cercana relación

Luis Alfonso de Borbón y su tío, Jaime Martínez-Bordiú, han acudido juntos este fin de semana a disfrutar de una tarde de toros en la plaza de Las Ventas de Madrid. Durante la jornada, ambos volvieron a demostrar la enorme complicidad y la excelente relación que existe entre ellos desde hace décadas.

Tío y sobrino, dos de los descendientes de Francisco Franco más activos en la defensa de su legado, no han dudado en responder a las preguntas de la prensa sobre los diferentes frentes familiares. Preguntado por los baches de salud de Pedro Campos -exmarido de Carmen Martínez-Bordiú-, Jaime se ha mostrado de lo más cercano: "Sí, pobre, espero que se recupere".

Asimismo, al ser interrogados por la situación actual de Carmen Martínez-Bordiú (hermana de Jaime y madre de Luis Alfonso), quien vive en un retiro voluntario en Portugal, han asegurado que se encuentra "muy bien, todo bien".

Los dos familiares también han querido valorar la reciente e histórica visita del papa León XIV a España: "Maravilloso", ha expresado Jaime, mientras que Luis Alfonso añadía que ha sido "muy bonito, muy emocionante y un privilegio el tenerle aquí".

Luis Alfonso de Borbón y Jaime Martínez-Bordiú | Gtres

La trágica infancia que unió a Luis Alfonso y a su tío Jaime

La infancia de Luis Alfonso de Borbón estuvo marcada por varios sucesos terribles. Siendo muy pequeño tuvo que sobreponerse al divorcio de sus padres, Alfonso de Borbón y Carmen Martínez-Bordiú. Con tan solo 11 años, sobrevivió a un terrible accidente de coche en el que perdió la vida su hermano mayor, Francisco de Asís. Por si fuera poco, cinco años más tarde, su padre —que también había salido con vida de aquel siniestro vial— falleció decapitado por un cable de acero mal tensado mientras esquiaba en una pista en Colorado, Estados Unidos.

Ante todas estas tragedias, el joven Luis Alfonso se apoyó en su abuela, Carmen Franco, y en su tío Jaime Martínez-Bordiú, quien al ser tan solo diez años mayor que él se convirtió en su confidente. Con el paso de los años, el vínculo entre Luis Alfonso de Borbón y su tío Jaime se ha consolidado como un apoyo fundamental para ambos en los momentos más difíciles de sus vidas.

Luis Alfonso de Borbón y Jaime Martínez-Bordiú | Gtres

El legado de los Franco y sus aficiones comunes

Más allá de la estrecha relación afectiva que mantienen, tío y sobrino comparten un firme compromiso con la memoria de su familia. En fechas de gran significado para el clan, como la misa en honor al aniversario de la muerte de Francisco Franco, se les ha podido ver juntos liderando la imagen pública de la familia del dictador.

Además de estar unidos por la defensa del legado familiar, Jaime y Luis Alfonso comparten pasiones comunes que disfrutan siempre que sus agendas se lo permiten, como su conocida afición por la tauromaquia, de la cual han vuelto a presumir en las gradas de Madrid.