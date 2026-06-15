Froilán reaparece en Madrid y responde cómo se encuentra tras meses alejado del foco mediático

Froilán ha reaparecido este fin de semana en Madrid, junto a su hermana Victoria Federica, con motivo de la tradicional corrida benéfica celebrada en la plaza de toros de Las Ventas. Una día muy especial para los aficionados al mundo taurino y en la que el nieto del rey Juan Carlos ha vuelto a convertirse en uno de los protagonistas.

Froilán y Victoria Federica, en Las Ventas | Gtres

A su llegada al recinto, Felipe Juan Froilán de Marichalar ha acaparado la atención de los medios de comunicación que estaban ahí. Aunque se ha mostrado discreto y no ha querido detenerse demasiado ante la prensa, sí ha respondido brevemente a una de las preguntas de los reporteros. "¿Cómo estás? ¿Todo bien?", le han preguntado mientras se dirigía al interior de la plaza. Con una sonrisa y sin entrar en más detalles, Froilán ha contestado con un breve: "Todo bien".

Froilán hablando con la prensa | Europa Press

Los periodistas también han intentado conocer cómo se encuentra a nivel personal después de varios meses manteniendo un perfil bajo y alejado de la actualidad social. Sin embargo, ha preferido no decir nada de ningún asunto relacionado con su vida privada y ha continuado su camino sin realizar más declaraciones.

A la salida de la Corrida de la Beneficencia, Froilán ha abandonado Las Ventas en coche. Los reporteros han aprovechado ese momento para preguntarle cómo se encontraba y trasladarle su cariño, pero ha preferido mantenerse discreto pero intercambiando risas con la prensa. "Cuidado, cuidado, cuidado", les comentaba Froilán a los reporteros mientras intentaba cerrar la puerta de su vehículo.