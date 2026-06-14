Daniela Meroño habla de su relación con Juan, el hijo de Lydia Bosch, y se deshace en halagos hacia a su "suegra"

Las nuevas generaciones de hijos de famosos tienen alguna que otra pareja de referencia, como el caso de Pedro Antonio y Lucía Cepeda, o Daniela, hija de la actriz Raquel Meroño, y Juan Martín, hijo de Lydia Bosch.

Estos últimos han consolidado una relación que comenzó en 2025 y de la que, meses después, ya hablan sin tapujos.

El joven dijo a HOLA que su madre había recibido a Daniela "como si fuera una hija más", mientras que Raquel Meroño le dedicó unas palabras de admiración a Lydia Bosch.

Ahora, Daniela ha reaparecido junto a su hermana Martina y ha hablado sobre Juan, dedicándole también unas bonitas palabras a su suegra.

"Hay que presumir cuando las cosas van bien, y cuando alguien te trata bien y que es muy buen chico, pues una familia preciosa. Su hermana, que es mi cuñada, la amo, es la mejor. Y tiene que conocerla más porque es un amor de persona", ha reconocido Daniela a Europa Press.

Sobre Lydia, Daniela ha dicho que es "sobre todo buena madre": "Es lo mejor, o sea, yo que lo estoy viendo es muy buena madre".

Martina y Daniela Meroño | Gtres

Mientras ambos jóvenes continúan desarrollando sus carreras en redes sociales y creación de contenido, todo apunta a que su historia atraviesa uno de sus mejores momentos.