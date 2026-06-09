Los famosos que han visto al Papa León XIV en el Santiago Bernabéu: de Cari Lapique a Luis Alfonso de Borbón

El estadio Estadio Santiago Bernabéu vivió ayer una jornada histórica con la visita del Papa León XIV, que reunió a más de 70.000 personas en uno de los actos más multitudinarios de su viaje a España.

La cita también contó con la presencia de numerosos rostros conocidos del ámbito de la cultura, la televisión y la música. Entre ellos destacaron Christian Gálvez y Patricia Pardo, encargados de conducir el evento, además de artistas como David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, que participaron en las actuaciones musicales.

Durante el acto tampoco faltaron representantes institucionales y personalidades vinculadas a la vida pública madrileña, que quisieron acompañar al Santo Padre en esta jornada tan especial. En este artículo repasamos algunos de los rostros conocidos que asistieron.

Papa León XIV y Florentino Pérez | Gtres

Florentino Pérez

El Papa León XIV fue recibido este lunes en el Santiago Bernabéu por Florentino Pérez con motivo del multitudinario encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. El presidente del Real Madrid, que acaba de ser reelegido al frente del club, ejerció de anfitrión en una cita que reunió a más de 70.000 personas en el estadio madrileño.

Florentino Pérez | Gtres

Durante la visita, Florentino quiso tener un detalle con el Pontífice y le entregó una camiseta personalizada con su nombre, Robert F. Prevost, y el dorsal número 1, además de una réplica del Bernabéu. Por su parte, el Papa correspondió al gesto regalándole una medalla conmemorativa.

José Luis Martínez -Almeida

Entre las personas que no quisieron perderse el multitudinario encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana de Madrid estuvo también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La presencia de Almeida se suma a la de otras personalidades políticas e institucionales que acompañaron al Pontífice durante esta histórica visita. De hecho, el alcalde estuvo presente en la recepción junto a Florentino Pérez, en una jornada que convirtió al Bernabéu en el epicentro de uno de los actos más destacados del viaje apostólico de León XIV por España.

José Luis Martínez-Almeida y su esposa Teresa Urquijo | Gtres

Martínez-Almeida acudió al acto acompañado por su esposa, Teresa Urquijo. La pareja se dejó ver entre las autoridades y personalidades invitadas a esta histórica jornada.

Cari Lapique

Cari Lapique fue una de las invitadas que acudió al Santiago Bernabéu para asistir al encuentro del Papa León XIV. Fiel a su discreción habitual en este tipo de citas, Lapique ocupó su lugar entre el público del estadio, siguiendo con atención el desarrollo de la ceremonia.

Cari Lapique | Gtres

Su presencia se sumó a la larga lista de rostros conocidos que no quisieron perderse una jornada de gran relevancia en la capital.

Núria González

Núria González también estuvo presente en el Santiago Bernabéu durante la visita del Papa León XIV a Madrid. La empresaria y socialité acudió al acto y se dejó ver entre los asistentes que siguieron el encuentro desde las gradas del estadio.

Núria González | Gtres

Su presencia pasó en clave discreta, en línea con su habitual perfil reservado en este tipo de citas públicas. González compartió espacio con otras personalidades del ámbito social que no quisieron faltar a la convocatoria en el Bernabéu.

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas

Luis Alfonso de Borbón acudió al Santiago Bernabéu acompañado de su esposa, Margarita Vargas, para asistir al encuentro en Madrid. La pareja se dejó ver entre los invitados en una de las zonas habilitadas del estadio.

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas | Gtres

Su presencia añadió un toque de representación aristocrática a la cita, en la que coincidieron distintas figuras del ámbito institucional y social. Ambos participaron con discreción en una jornada marcada por la solemnidad y la gran asistencia de público.