Ejercicios para acabar con las pérdidas de orina: así puedes fortalecer tu suelo pélvico

Cuando hablamos de entrenamiento y salud, solemos pensar en fuerza, resistencia, movilidad o composición corporal. Sin embargo, existe una parte fundamental de nuestro cuerpo a la que todavía prestamos muy poca atención: el suelo pélvico. Lo preocupante es que muchas personas solo descubren su importancia cuando empiezan a aparecer síntomas como pérdidas de orina, sensación de pesadez en la pelvis o molestias durante determinadas actividades de la vida diaria.

El suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos que se encuentran en la base de la pelvis. Su función es sostener órganos tan importantes como la vejiga, el útero y el recto. Además, participa en el control de la continencia urinaria y fecal, interviene en la función sexual y trabaja en coordinación con la musculatura abdominal profunda y el diafragma para aportar estabilidad al tronco.

Mujer haciendo ejercicios de suelo pélvico | Pexels

Más allá del embarazo

A pesar de ello, seguimos asociando su entrenamiento únicamente al embarazo y al posparto. Aunque es cierto que estas etapas requieren una atención especial, cualquier persona puede beneficiarse de trabajar esta musculatura. Deportistas, mujeres en la menopausia, personas que practican actividades de alto impacto o incluso quienes llevan una vida sedentaria pueden presentar alteraciones en el funcionamiento del suelo pélvico.

Mujer embarazada haciendo ejercicios de suelo pélvico | Pexels

Uno de los errores más frecuentes es esperar a que aparezcan los síntomas para empezar a cuidarlo. Las pérdidas de orina al toser, reír o saltar no deben considerarse algo "normal". Tampoco lo es sentir presión en la zona pélvica o asumir que determinados cambios forman parte inevitable del paso del tiempo. La prevención es, una vez más, la mejor herramienta.

El poder del deporte

Incluir ejercicios específicos y aprender a activar correctamente esta musculatura puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida. Pero no se trata simplemente de "apretar". El entrenamiento del suelo pélvico debe formar parte de un enfoque global que incluya una buena respiración, el trabajo del core, la postura, la gestión de las presiones abdominales y la adaptación del ejercicio físico a las necesidades de cada persona.

Como entrenadora personal, considero fundamental educar y concienciar sobre este tema. Del mismo modo que entrenamos nuestros glúteos, nuestras piernas o nuestros brazos para mantenernos fuertes y funcionales, también debemos cuidar aquellos músculos que sostienen estructuras esenciales para nuestro bienestar diario.

Mujer haciendo ejercicios de suelo pélvico | Pexels

Hablar del suelo pélvico es hablar de prevención, salud y calidad de vida. Es entender que el ejercicio no solo tiene un objetivo estético, sino también una función terapéutica y educativa. Cuanto antes aprendamos a conocer nuestro cuerpo y a trabajar esta musculatura, mayores serán los beneficios a corto y largo plazo.

No esperes a que aparezcan las pérdidas de orina o cualquier otra molestia para prestarle atención. Escuchar a tu cuerpo, entrenarlo de forma consciente y buscar orientación profesional cuando sea necesario es una inversión en salud. Porque cuidar del suelo pélvico no es una moda ni un tema del que debamos avergonzarnos: es una parte imprescindible del cuidado integral de nuestro cuerpo.