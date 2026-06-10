Orson Salazar, hijo de Paz Vega, da su primera entrevista: su infancia en California, qué estudia y sus proyectos de futuro

A sus 19 años, Orson Salazar Jr. ha decidido dar un paso al frente y presentarse al mundo. El hijo mayor de la actriz Paz Vega y el empresario Orson Salazar se encuentra en un momento de plena transformación, construyendo los cimientos de su propio futuro profesional. Lo hace compaginando sus estudios de producción cinematográfica en la Escuela Universitaria de Artes TAI con clases de interpretación, decidido a formar parte de una industria que ha vivido de cerca toda su vida.

El joven ha concedido su primera entrevista en exclusiva a la revista Vanity Fair España, donde se muestra maduro, disciplinado y muy agradecido con los valores que le han transmitido sus padres, cuya reciente ruptura sentimental tras un cuarto de siglo de unión conmovió las páginas de la crónica social.

Orson Salazar, hijo de Paz Vega | Gtres

El rodaje en Cádiz que lo cambió todo

Crecer rodeado de cámaras y guiones deja una huella imborrable. Según ha confesado el propio Orson a Vanity Fair, desde muy pequeño tuvo claro que su camino terminaría cruzándose con el séptimo arte de una forma u otra. Uno de los momentos clave de su infancia ocurrió durante el rodaje de una serie, en la que participaba su madre, en Cádiz. Una experiencia que se le quedó grabada en la memoria al verse a sí mismo formando parte de la acción mientras jugaba con el atrezzo en los descansos.

Ahora, el joven se prepara a conciencia para cuando le llegue su gran oportunidad. Su visión de la profesión es muy clara: considera que un buen actor debe ser profundamente disciplinado y buscar siempre una actuación que nazca de la verdad y la naturalidad.

Entre sus grandes referentes cinematográficos se encuentran directores de la talla de Martin Scorsese, con El lobo de Wall Street, o David Fincher, con la aplaudida Seven, además de mostrar una gran predilección por los títulos bélicos como Sin novedad en el frente y la filmografía de Jim Carrey al completo.

Sus padres, su ejemplo

Orson solo tiene palabras de admiración hacia sus padres y destaca la importancia de los consejos que le han dado para moverse en un terreno tan complejo como el del espectáculo. De su padre, Orson, destaca el físico, el carácter y la insistencia en que cuide siempre a su círculo de amigos más cercano. De su madre, Paz, alaba su nobleza, su perfeccionismo y su incansable amor por el trabajo. La actriz, guionista y directora le ha enseñado que el cine es un esfuerzo colectivo donde nadie está por encima de nadie, una lección de humildad que el joven valora especialmente para no dejarse llevar por los egos.

Más allá de su faceta profesional, Orson la describe como una madre muy protectora, siempre pendiente de que sus tres hijos estén bien y unidos. Afirma también que con sus hermanos pequeños, Ava y Lennon, mantiene una relación cercana y que se protegen mutuamente.

Sus raíces: entre Sevilla y Venezuela

Orson Salazar asegura que desde pequeño ha sido muy bromista y sociable. Un carisma que responde a una mezcla cultural que él mismo define en las páginas de la citada revista como "la mejor combinación que se puede tener".

Por un lado, siente que ha heredado el desparpajo, la alegría y el punto de "cachondeo" característico de su rama sevillana, disfrutando al máximo de los paseos en moto con su abuelo, Triana, la feria y la Semana Santa. Por el otro, reivindica la garra, la energía y la pasión de la sangre venezolana de su padre.

Aunque todavía no conoce el país natal de su progenitor, el joven desvela que pronto emprenderá un viaje muy esperado a Caracas y Los Roques. Una aventura que seguro le marcará, al permitirle conectar con una parte fundamental de su propia identidad.

Los recuerdos de su infancia en Los Ángeles

Su carácter abierto y sociable se forjó en gran parte durante su infancia en California. La familia se instaló en Los Ángeles para apoyar la carrera internacional de Paz Vega, un entorno donde Orson pasó sus primeros diez años de vida y del que guarda recuerdos idílicos repletos de palmeras, paseos en bicicleta por Santa Mónica, entrenamientos con las categorías inferiores de los LA Galaxy y clases en el Liceo Francés.

Su posterior regreso a España en 2017 supuso un reto complicado para el joven, quien hasta ese momento se había acostumbrado a hacer vida en inglés en la ciudad estadounidense.

Hoy, asentado en España y con las ideas muy claras, Orson compagina su formación con aficiones tan diversas como la moda, el surf, el boxeo y las artes marciales mixtas (MMA), demostrando que está más que listo para escribir su propio guion de vida.