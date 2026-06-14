¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando lees? Esto es lo que dice la ciencia

Hay pocas sensaciones tan placenteras como enfrascarse en una buena lectura y sentir cómo, poco a poco, el ruido del mundo exterior se va apagando. De repente, los hombros se separan de las orejas, la mente se calma y el cuerpo se afloja. No es una simple percepción tuya: la ciencia asegura que abrir un libro es una de las herramientas más potentes y accesibles que tenemos para regular nuestro cuerpo.

En un reciente artículo publicado en Big Think, titulado "Cómo la lectura de libros regula el sistema nervioso", la reputada neurocientífica Anne-Laure Le Cunff explica que este hábito va muchísimo más allá del mero entretenimiento o la educación. Leer provoca cambios fisiológicos medibles y reales en nuestro organismo en tiempo real.

Persona leyendo | Magnific

Beneficios de leer libros para el cerebro

Lo más fascinante de la lectura es que nuestro cerebro no evolucionó para ella. La escritura es un invento relativamente nuevo en la historia humana (tiene apenas unos 5.000 años), por lo que no tenemos un "circuito de la lectura" innato. ¿Qué hace nuestro cerebro entonces? Recicla.

Le Cunff recuerda que durante miles de años nuestros ancestros fueron "lectores", pero de la naturaleza: leían las huellas de los animales en el barro, los patrones de las tormentas en las nubes o el peligro en el crujido de las hojas. Cuando hoy abres una novela, tu cerebro utiliza exactamente esa misma red neuronal de reconocimiento de patrones que en su día salvó la vida a nuestros antepasados.

A diferencia del contenido fragmentado y caótico que consumimos en las pantallas de nuestros móviles, un libro exige una atención sostenida. Este enfoque prolongado es el que obra la magia: desactiva el estado de "lucha o huida" (el sistema nervioso simpático, causante del estrés) y activa el modo de "descanso y digestión" (el sistema parasimpático). Al hacerlo, se produce un impacto directo en nuestra salud cardiovascular: tu ritmo cardíaco se ralentiza notablemente, la respiración se vuelve más profunda y regular, y la tensión muscular disminuye de forma drástica. Leer, literalmente, calma los latidos de tu corazón.

Mujer leyendo | Magnific

Cómo influye la lectura en el sistema nervioso

El efecto es todavía más curioso cuando nos sumergimos en la ficción. La neurociencia ha descubierto a través de imágenes cerebrales que leer sobre una experiencia activa casi las mismas regiones de la mente que vivirla en la realidad. Si el autor describe a un personaje corriendo por un bosque, tu corteza motora se ilumina como si te estuvieras moviendo tú.

Como explica la propia Anne-Laure Le Cunff: "Tu cerebro procesa las experiencias de ficción como ensayos de bajo riesgo para la vida real". Esto significa que devorar novelas no es una pérdida de tiempo; es una forma de construir empatía y crear vías neuronales que luego utilizaremos en nuestro día a día fuera de las páginas.

Para maximizar este poder restaurador, la experta recomienda buscar lecturas que despierten una curiosidad genuina, ya que el beneficio depende de la absorción total y no de la atención forzada. Además, aconseja leer antes de dormir para reducir las hormonas del estrés y preparar el cuerpo para el sueño.

Beneficios de leer antes de dormir | iStock

En una era de estimulación constante y atención dispersa, los libros nos ofrecen un refugio único. En palabras de Le Cunff, se trata de una actividad idílica "que de manera simultánea estimula tu cerebro y calma tu cuerpo". Así que, la próxima vez que te sientes con una buena historia, recuerda que no solo estás pasando el rato: le estás dando a tu sistema nervioso exactamente el respiro que necesita para resetearse y recargar energía.