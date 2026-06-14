Carolina Molas, "muy emocionada", habla por primera vez del embarazo de su hija Alejandra Onieva con Jesse Williams

La familia Onieva vive uno de sus momentos más felices gracias al embarazo de Alejandra Onieva, que se convertirá en madre por primera vez junto a su marido, el actor Jesse Williams.

Tras la noticia, Íñigo Onieva o Carolina Molas han preferido mantenerse al margen públicamente, sin contestar las preguntas de la prensa sobre Alejandra o el futuro bebé.

Sin embargo, en esta ocasión, la futura abuela ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y no ha podido esconder su gran sonrisa al ser preguntada por ello.

Carolina Molas | Europa Press

"Muy emocionada", ha reconocido la madre de Alejandra, añadiendo que tanto Jesse como su hija "están muy felices". Lejos de dar más detalles al respecto, Carolina ha optado por la discreción.

Feliz con la espera, Alejandra también ha recurrido a las redes sociales para compartir con sus seguidores las primeras imágenes de su incipiente barriguita acompañadas de un mensaje en el que se puede leer "vida".