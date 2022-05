Lorena Gómez y René Ramos desmienten los rumores de crisis celebrando el segundo cumpleaños de su hijo

Muchas parejas se han enfrentado en los últimos meses a rumores sobre crisis en sus matrimonios y sus relaciones. Algunos han hablado abiertamente de ellos, como ha sido el caso de Laura Matamoros, que recibió la oleada de comentarios sobre distanciamiento de Benji Aparicio cuando esta estaba de viaje en Nueva York, y se pronunció sobre la polémica y aclarando el rumbo de su matrimonio.

Otros como Luis Figo, a quien también se ha señalado ante problemas en el paraíso junto a su mujer Helen Svedin, no ha comentado nada al respecto, como ocurrió hace unos días durante un evento de Epigen. Este no reveló si ciertamente hay riesgo de separación en su relación, asegurando que los medios de comunicación estaban más al tanto de esas supuesta crisis que él mismo.

Siguiendo la línea del deportista hemos encontrado al representante de futbolistas, René Ramos y la cantante Lorena Gómez. La pareja ha sido el centro de todas las miradas por los últimos acontecimientos que apuntaban a que ya no estaban juntos. Todas estas especulaciones han hecho que René y Lorena acaben con la polémica posando juntos y mostrándose unidos en un día de lo más especial, el día del cumpleaños de su hijo.

El pequeño René Ramos Gómez | Instagram Lorena Gómez

El niño celebraba su segundo año de vida. Un momento importante para el pequeño y sus padres que lo han vivido como una más de esas primeras veces de su hijo. René, comparte el mismo nombre que su padre y fue todo un sueño, ya que la pareja había intentado tener hijos juntos y les resultó una ardua tarea. Dos años después es la alegría y el rey de la casa, aunque en esta ocasión lo ha sido también de la selva.

Con una fiesta temática de cumpleaños, Lorena y René han organizado una celebración muy salvaje todo ambientado con decoraciones de vegetación y animales propias de la selva. Un tema que recuerda al que eligió recientemente también Paula Echevarría con motivo del primer año de vida de Miki, el niño que nació fruto de su amor con el exfutbolista Miguel Torres.

La felicitación que dedicó la cantante a su hijo en redes sociales hizo saltar las alarmar en lo que a su relación se refería. Con un emotivo texto y una tierna imagen Lorena quiso dejar por escrito los sentimientos que experimentaba y las promesas que le hacía al que permaneció en su vientre tantos meses. Unas palabras en primera persona del singular que no incluían a René por ningún lado, por lo que daban a entender que era algo individual y no como padres unidos.

Un detalle que también preocupó a sus seguidores vino este domingo, 1 de mayo, durante la celebración del Día de la Madre. Sergio Ramos felicitó esa fecha señalada a las mujeres de su vida, a todas, menos a su cuñada, por lo que solo los más atentos se dieron cuenta de que realmente podía existir la posibilidad de que René y Lorena hubieran puesto punto final a su relación, de igual modo que pasó cuando esta última eliminó de su perfil de Instagram numerosas publicaciones y, entre ellas, las que posaba con su novio.

La fiesta de cumpleaños del hijo de Lorena Gómez y René Ramos | Instagram Lorena Gómez

Todo un misterio que ha venido resuelto este martes con las fotos que demostraban que René y Lorena estaban bien y estaban juntos. Rodeados de globos de colores, de galletas en forma del número 2 y una tarta de tres pisos con figuritas de animales de la selva, la pareja sostenía a su hijo en brazos junto a un león, un tigre y un elefante de peluche, vamos como si estuvieran en una auténtica selva. Una selva que se parece a la misma en la que ha estado estos días los tíos del cumpleañero, Pilar Rubio y el delantero del PSG, quienes pueden presumir de haber estado en ese paraje salvaje disfrutando de unos días de ensueño entre senderismo, safari y otras actividades en los kilómetros que han recorrido por la sabana gracias al uno de los patrocinadores del club francés que les ha llevado a Ruanda.

Este cumpleaños de René ha servido no solo para que el niño soplara las velas, pasara un rato con sus amigos y comieran dulces, sino que también ha valido para confirmar que los rumores de crisis entre Lorena y René no eran ciertos y que están felices juntos, aunque es cierto que pase lo que pase, vuelva a hablarse de separación o no, el pequeño René siempre será ese vínculo que les una, en la selva, en el jardín de su casa o en cualquier momento de su vida.

