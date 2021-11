Lorena Gómez asegura que la boda con René Ramos no le preocupa por este momento

La ganadora de 'Operación Triunfo 2006' Lorena Gómez, acaba de entrar a formar parte del elenco del musical 'WAH', esto supone un paso muy importante en la carrera de la cantante por la exigencia tanto física como vocal que este conlleva: "me estoy preparando obviamente muchísimo, volví a retomar mis clases más seguidas con mi profesor de canto, físicamente también me estoy preparando porque además son dos horas de show y tienes que estar activa y con mucha energía en todo momento. Pero yo la verdad es que estoy disfrutando como una niña" y que abre las puertas a una nueva etapa en su vida "me siento muy afortunada y diría que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida", afirmaba Lorena.

En la entrevista Lorena desvela cuál es la clave del éxito: "con el tiempo he aprendido que el éxito es hacer lo que uno ama y dedicarse todas las mañanas teniendo claro cuál es tu objetivo y que estás en el camino correcto, que lo que estás haciendo es lo que te llena el alma", y así lleva 15 años en todo lo alto, considerándose claramente una privilegiada: "15 años nada más y nada menos, de subidas y bajadas, de aprender, de luchar, de alegrías y momentos no tan buenos, porque al final este mundo es un poco imprevisible, pero yo estoy muy contenta y emocionadísima de poder seguir trabajando a día de hoy y poder decir a boca llena que me sigo dedicando a la música".

La extriunfita también habla sobre el gran éxito de su vida personal, formar una familia junto a René y su hijo en común: "mi hijo es lo primero en este momento. Me siento como más empoderada, más fuerte, más segura, menos perfecta, más feliz. Creo que me ha dado muchísima fuerza sentirme madre, porque al final las madres somos únicas. El poder más sobrenatural es el poder de una madre". La cantante confiesa que el bebé se parece un poco más a ella que al padre: "tiene un poco de los dos, pero barro un poquito más para casa porque tiene muchas cosas mías. Quizá de personalidad se parece más a su padre, pero físicamente tiene muchas cositas igual a mí".

¿Planes de boda?

La artista aprovecha esta entrevista para aclarar la pregunta estrella de la que todo el mundo está pendiente, ¿habrá boda con René Ramos?: "Estoy feliz en general, por supuesto con mi pareja también. Yo creo que somos un equipo y cuando dos personas van en la misma dirección se agradece muchísimo. Nos apoyamos mutuamente en todo y eso al final es lo que importa. Tenemos lo más bonito del mundo, un proyecto en común, que es nuestro hijo, y vamos hacia adelante siempre, todos a una".

"El tema de la boda no es una cosa que me preocupe en este momento. Creo que la mayor unión ya la tenemos, que es nuestro niño, y más unión que esa… imagínate. Así que si llega en algún momento perfecto y si no, no es algo que me quite el sueño", continúa diciendo. Lorena termina la entrevista afirmando: "estoy feliz, estoy tranquila, en paz, estoy bien. Considero que, después de todo lo que hemos vivido, poder salir a la calle ya es un privilegio".

