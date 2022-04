Lorena Gómez y Vania Millán coinciden en el mismo sitio: ¿hay mal rollo entre ellas?

Este pasado martes un gran número de famosos de reunían en Madrid con motivo de la cena benéfica que la 'Fundación Querer', liderada por Pilar García de la Granja, organizaba para recaudar fondos.

Un acto donde, sorprendentemente, han coincidido dos personas que no pensaríamos que veríamos en el mismo sitio y a la misma hora: Vania Millán y Lorena Gómez.

La modelo y la cantante, exmujer de René Ramos y actual pareja respectivamente, acudieron dejando ver así su lado más solidario.

Allí, ambas, dedicaron unos minutos a hablar con la prensa. Y claro lógicamente la prensa no pudo evitar lanzarles a ambas la misma pregunta: ¿hay mal rollo entre ellas?

Demostrando su gran simpatía y naturalidad que tanto la caracteriza, Lorena Gómez aseguró que no existe ningún tipo de confrontación entre ellas. "Es que nunca ha existido eso, yo es que jamás he estado confortada con ella ni con nadie, no soy una persona que me guste ese tipo de morbo ni confrontarme con nadie ni nadad. La verdad es que gracias a dios tengo la conciencia súper tranquila y cuando me voy a dormir soy feliz porque sé que de momento no me voy enfadada con nadie nunca", aseguraba a la prensa.

Por su parte, Vania Millán defiende que no siente que esté en una competición con Lorena Gómez por René Ramos y asegura que ella está feliz con su pareja: "A lo mejor nunca existió esa rivalidad. Como he dicho y dije una vez, yo creo que cada uno está en el sitio que quiere estar, con quién quiere estar. No hay que mirar mal a nadie". Incluso le desea lo mejor a la pareja y espera que sean tan felices como ella: "Él que sea feliz y ellos que sean felices como yo lo soy. Rivalidad existiría si yo quisiera estar en otro lugar que no fuera el mío", confesaba al lado de su chico Julián Bayón con el que se casará próximamente.

Lorena Gómez, nueva vida tras ser madre

La artista, además, ha hablado sobre lo mucho que le ha cambiado la vida después de convertirse en madre por primera vez: "Me he vuelto un poquito más fuerte, incluso más responsable, más alegre, al final tener un niño en casa te da muchísima alegría, a veces quieres volver a meterlo dentro de nuevo pero la verdad es que es una maravilla, además ahora está graciosísimo, sabe caminar y sabe hablar a la perfección, ahora estamos descifrando lo que está diciendo, pero está hecho un hombrecito".

Es idéntico a su padre

"Ahora mismo es idéntico a su padre, es clavado, cuando nació era muy parecido a mí, estaba muy ilusionada, pero es igual que René, es lo que hay. Sí que es verdad que cuando lleva tanto tiempo dentro dices, qué saque algo de mí. Creo que la personalidad sí que es mía. El amor por la música, es muy curioso con todo, es muy avispado, está pendiente de todo, es muy observador, ahí se parece mucho a mí", confiesa la artista a los medios allí presentes.

Seguro que te interesa...

La foto con la que Lorena Gómez ha hecho saltar las alarmas de una posible boda con René Ramos