Luis Figo: ¿ha hablado con Cristiano Ronaldo tras la terrible pérdida del hijo que esperaban?

A principios de año saltaron las alarmas. Los rumores sobre separación entre Helen Svedin y Luis Figo inundaron los titulares y las redes sociales. Una fuente cercana a la pareja afirmaba que estaban tratando salvar su matrimonio, aunque ninguno de los dos protagonistas se pronunciaron al respecto para aclarar si ciertamente estaban, o no, pasando por un mal momento en su relación que pudiera hacer que el deportista y la modelo tomaran caminos separados en su vida.

Los meses han pasado y seguimos sin saber si se tambaleó su romance o si por el contrario su familia seguía tan unida como siempre habían hecho ver. Desde que comenzaron su unión, la pareja ha preferido mantener su vida privada lejos de los focos sin dejar que se convirtiera en tema de la opinión pública, mostrándose siempre como una feliz familia numerosa con sus tres hijas Daniela, Martina y Stella. Las jóvenes han seguido los pasos de su madre en el mundo de la moda, aunque la primogénita ha preferido dirigir su carrera profesional hacia la sanidad estudiando Medicina, a diferencia de sus hermanas que ya han realizado trabajos como modelos.

Sea como fuere, Helen y Figo han seguido siendo vistos en pareja en varias ocasiones haciendo eco de que su relación sigue sólida y que no existe ningún tipo de crisis entre ellos, aunque no todos lo tienen tan claro. Con motivo de un evento celebrado por la marca Epigen, de la que es embajador Luis Figo, los medios han querido saber cómo iba su matrimonio. El exfutbolista lejos de dar pistas ha declarado que "No es momento para hablar de crisis", lo que hace que no se descarte del todo que sí que existan problemas entre ellos.

Ante la pregunta de los periodistas sobre cómo estaba el portugués ha respondido que: "Estoy bien, gracias a Dios. Sabes más que yo que ha habido crisis".

Pese a no dar más detalles sobre su vida personal sí que ha dado respuesta a otras preguntas sobre el ámbito deportivo al que ha dedicado su vida. El fútbol ha sido y es su pasión, aunque ya no esté en los campos luchando por ganar, sí que se alegra por las victorias del que fue su equipo, el Real Madrid quien la pasada noche se enfrentó al Manchester City. Un espectáculo donde se marcaron siete goles, cuatro por parte de los de Guardiola y tres para los de Ancelotti. Un resultado de lo más inusual tratándose de unas semifinales de la Champions y que dejan en el aire el final de este enfrentamiento deportivo en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu la próxima semana.

Por ese motivo y aprovechando la ocasión los medios han querido saber la opinión del que jugara en el equipo merengue antes de que comenzara, a lo que este ha respondido que esperaba que "sea un gran partido, que gane el mejor en la mejor competición del mundo de clubes, la Champions", algo que ciertamente ocurrió, afirmando también que es un duelo difícil, ya que: "Todas las ligas con complicadas de ganar, si el Madrid está en la competición es porque ha hecho los méritos para poder consagrar la consecución de un título más, pero bueno, hay que esperar, falta poco, pero está bien".

Siguiendo con otro tema que estas semanas ha levantado mucha polémica en relación con las grabaciones que han salido a la luz entre el jugador de F. C. Barcelona, Gerard Piqué y el Presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, en medio de las negociaciones de la Súper Copa, de lo que ha manifestado que: "Son cosas que se han tornado públicas que creo que por encima de todo no se deberían haber hecho públicas por la forma, pero las personas involucradas ya han dado su versión, no hay nada más que hablar sobre eso".

Otro de los compañeros de profesión a los que se ha referido ha sido a Cristiano Ronaldo. Su compatriota está pasando por un duro momento después de que su mujer, Georgina Rodríguez, perdiera a uno de los gemelos que estaba esperando. Una trágica noticia que hizo que las gradas del estadio del Liverpool, el Anfield, dedicara un minuto de aplausos al futbolista en el que no jugó Cristiano por lo ocurrido. Figo ha revelado que aunque no ha hablado con Cristiano de forma directa, sí lo ha hecho con personas cercanas a él.

Figo ha querido recordar que esa solidaridad debería reflejarse siempre: "Debería ser siempre así pero infelizmente solo pasa en momentos trágicos, pero debería ser siempre así".

