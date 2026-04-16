El llanto de Carlo Costanzia tras conocer el sexo de su segundo bebé junto a Alejandra Rubio

Centrada en vivir con calma su segundo embarazo —motivo por el que decidió alejarse del foco mediático y de los platós—, Alejandra Rubio ha compartido junto a Carlo Costanzia un emotivo vídeo del instante en el que descubren el sexo del bebé que esperan.

"No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados, pero papis te esperan, pequeña", ha escrito en su cuenta de Instagram.

La noticia, que les ha pillado totalmente por sorpresa, desató una reacción cargada de emoción.

Ambos rompieron a llorar al saber que será una niña, especialmente Carlo, visiblemente conmovido, que no dudó en reconocer entre lágrimas: "Se ha roto la cadena Costanzia Flores, la primera nena". Un momento íntimo que deja ver una faceta más personal de la pareja, alejada de la imagen distante que en ocasiones se les ha atribuido.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia | Gtres

Como era de esperar, la publicación se ha llenado rápidamente de mensajes de felicitación. El futuro padre lo resumía con un sencillo "La mejor noticia", mientras que Terelu Campos celebraba la llegada de su nieta con entusiasmo: "Ya tengo a mi rey Carlo y ahora, si Dios quiere, a mi princesa. ¡Que Dios os bendiga!".