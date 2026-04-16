Paz Vega y Orson Salazar: sus inicios, cómo trabajan juntos y los rumores de ruptura

Paz Vega es una de las actrices españolas con más éxito a lo largo de los años, gracias a sus papeles en películas como Spanglish o Rita. Además, también ha estado siempre muy bien asesorada, puesto que su marido, Orson Salazar, se convirtió en su representante.

Salazar, nacido en la ciudad venezolana de Caracas cuenta con su propia empresa de eventos de cine, un trabajo que compagina con la representación de su mujer.

Este 18 de marzo, Paz Vega y Orson Salazar celebraron 24 años de casados, con un amor a primera vista que se ha convertido en una familia numerosa que es todo un imperio. En este artículo repasamos todos los detalles sobre su matrimonio, hasta su crisis más reciente. ¡Vamos a ello!

Paz Vega y Orson Salazar | Gtres

Sus inicios

Todo empezó en el año 2002. Y con todo, hablamos de cuando se conocieron y se casaron, un inicio de relación por todo lo alto. Pero comencemos por el principio, y es que ese año fue, sin lugar a dudas, uno de los más importantes para Paz, puesto que ganó el Goya a mejor actriz revelación por la película Lucía y el sexo, un reconocimiento que la llevó a lo más alto del mundo cinematográfico.

Paz Vega ganadora del Goya actriz revelación en 2002 | Gtres

A principios de ese mismo año conoció a Orson Salazar, con quien tuvo un flechazo inmediato y no tardó en conquistar. Tras tres meses de conocerse, la pareja se casó en Caracas en una boda secreta, íntima y llena de ilusión, un 18 de marzo.

Paz Vega y Orson Salazar | Gtres

Los siguientes años

Una vez Paz Vega ya consolidada como actriz en España, la pareja decidió, en 2004, probar su carrera en Estados Unidos. Un éxito que se ha visto reflejado en que cuentan hasta con una residencia permanente en Los Ángeles.

Con estos maravillosos inicios y los siguientes años, la pareja ha demostrado públicamente ser la combinación perfecta: Paz Vega actriz y Orson Salazar representante, uno de los mayores logros del matrimonio. La pareja también cuenta con varias empresas en el sector inmobiliario, la producción cinematográfica y la consultoría informática.

Paz Vega y Orson Salazar | Gtres

Aunque, no hay ningún tipo de duda que, el mayor éxito son sus tres hijos en común: Orson Salazar Jr, nacido el 2 de mayo de 2007 y a punto de cumplir 19 años, Ava Salazar, nacida el 17 de julio de 2009, y, su tercer hijo, Lenon, nacido el 13 de agosto de 2010.

Paz Vega y Orson Salazar con su primogénito Orson Salazar Jr | Gtres

Un giro drástico

La actriz ha dado un giro a su carrera al incorporarse a la agencia Meraki Agents, dejando atrás una etapa en la que su trayectoria profesional estaba vinculada a su marido. Durante más de veinte años, él fue una figura clave en sus decisiones laborales, por lo que este cambio marca un punto de inflexión en su recorrido.

El movimiento coincide con un momento personal rodeado de especulaciones. Y es que en las últimas semanas han surgido rumores sobre una posible crisis de pareja, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas.

A estos indicios se suma la ausencia de Salazar en varios eventos relevantes en la agenda de Paz, donde solía acompañarla con frecuencia. Tampoco se les ha visto juntos en citas del sector cinematográfico, un ámbito en el que ambos han estado muy presentes durante años, lo que ha reforzado las sospechas sobre una posible ruptura.