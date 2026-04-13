Iker Casillas apoya a su exmujer, Sara Carbonero, tras la muerte de su madre: viaja a Toledo para estar junto a ella

Demostrando la buena relación que mantienen por sus hijos, Martín y Lucas, desde su separación en 2021, Iker Casillas ha querido estar al lado de Sara Carbonero tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, a causa de una larga enfermedad.

Nada más enterarse de la muerte de la que fue su suegra, el exportero del Real Madrid ha aparcado todos sus compromisos para desplazarse hasta el tanatorio de Corral de Almaguer (Toledo) para arropar a su exmujer en estos durísimos momentos en los que ha perdido a uno de sus grandes pilares.

Iker Casillas arropa a su exmujer, Sara Carbonero | Gtres

En solitario, Casillas llegaba a la capilla ardiente de Goyi minutos después de la actual pareja de Sara, José Luis Cabrera, y antes de reencontrarse con la periodista se detenía a saludar cariñosamente a varios de sus familiares a las puertas del velatorio.