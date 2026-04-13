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HA VIAJADO HASTA CORRAL DE ALMAGUER

Iker Casillas apoya a su exmujer, Sara Carbonero, tras la muerte de su madre: viaja a Toledo para estar junto a ella

Iker Casillas ha mostrado su apoyo a Sara Carbonero tras la muerte de su madre, Goyi Arévalo, viajando al tanatorio para acompañarla en este difícil momento. El exfutbolista, que mantiene buena relación con su exmujer, ha sido grabado llegando al velatorio.

Iker Casillas, en Toledo

Vídeo: Europa Press Foto: Gtres

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Europa Press
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Demostrando la buena relación que mantienen por sus hijos, Martín y Lucas, desde su separación en 2021, Iker Casillas ha querido estar al lado de Sara Carbonero tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, a causa de una larga enfermedad.

Nada más enterarse de la muerte de la que fue su suegra, el exportero del Real Madrid ha aparcado todos sus compromisos para desplazarse hasta el tanatorio de Corral de Almaguer (Toledo) para arropar a su exmujer en estos durísimos momentos en los que ha perdido a uno de sus grandes pilares.

Iker Casillas arropa a su exmujer, Sara Carbonero
Iker Casillas arropa a su exmujer, Sara Carbonero | Gtres

En solitario, Casillas llegaba a la capilla ardiente de Goyi minutos después de la actual pareja de Sara, José Luis Cabrera, y antes de reencontrarse con la periodista se detenía a saludar cariñosamente a varios de sus familiares a las puertas del velatorio.

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