Tomás Páramo aclara la supuesta llamada de Roca Rey a Fran Rivera antes de salir a la luz su relación con Tana

Parece que la relación entre Roca Rey y Tana Rivera está prácticamente confirmada. En los últimos días, las especulaciones han ido en aumento hasta el punto de que ya se da por hecho el romance, aunque lo cierto es que ninguno de los protagonistas ha confirmado ni desmentido públicamente la noticia. Mientras tanto, las imágenes de ambos juntos, con sonrisas cómplices, no han hecho más que avivar el interés.

A este revuelo se han sumado unas llamativas declaraciones de Fran Rivera, padre de Tana, que han dejado a muchos desconcertados. "Poquito a poco, no vamos a casarlos ya", comentaba con naturalidad, dejando entrever que podría haber algo entre ellos, pero que prefieren tomárselo con calma. Una frase que, lejos de aclarar la situación, ha alimentado aún más la curiosidad.

En el entorno cercano de la pareja, la supuesta relación del torero y Tana parece ser ya un "secreto a voces". Amigos comunes evitan pronunciarse abiertamente, aunque algunos nombres como Pablo Castellano se han pronunciado. Y es que el marido de María Pombo ha sido incluso calificado por la prensa como una "mina de exclusivas" después de haber compartido un carrusel de imágenes donde aparece el torero al lado de Tana, junto a muchos más amigos.

Las últimas declaraciones han llegado de la mano de Tomás Páramo, quien junto a María García de Jaime ha sido preguntado en el aeropuerto. El influencer aseguró que tanto Tana como Roca Rey son "de sus mejores amigos" y que les quieren "un montón". Sin embargo, sus declaraciones han generado cierta confusión al afirmar que el torero estaba soltero. Además, ha querido restar importancia a los rumores sobre la supuesta llamada que el torero hizo a Fran Rivera antes de que su relación saliese a la luz, aclarando que "las cosas se sacan un poco de quicio" y que, más que tradición, se trata de un gesto de respeto entre toreros, sobre todo si uno es mayor que el otro. Aunque reconocía que "pedir permiso" parece algo muy antiguo.