Isabelle Junot y Álvaro Falcó, padres de su segunda hija: "Se encuentran perfectamente"

Isabelle Junot y Álvaro Falcó ya son padres de su segunda hija. Como ha anunciado la revista ¡Hola! en exclusiva, la pareja le daba la bienvenida a su segunda hija durante el pasado fin de semana en la clínica Ruber de Madrid.

Sin lugar a duda, esta es una feliz noticia para el matrimonio que llega en un momento especialmente complicado para Isabelle tras la reciente pérdida de su padre, Philippe Junot, al que estaba muy unida.

"Todo ha ido muy bien. Tanto la madre como la niña se encuentran perfectamente", han confirmado a la revista fuentes cercanas a la familia.

Siempre muy discretos con su vida más personal y familiar, el matrimonio desvelaba el sexo del bebé el pasado mes de noviembre con un momento de lo más íntimo y familiar en el que su hija mayor, Philippa, fue la gran protagonista con una tarta con la que descubrió que iba a tener una hermana.

Álvaro Falcó e Isabelle Junot | Gtres

Tras el parto, tanto Isabelle como la pequeña ya están de regreso en casa donde están aprovechando para descansar y habituarse a su nueva vida como familia de cuatro.

"Philippa sabía que era una niña. Me decía que iba a tener hermana, así que que está feliz, está encantada", confesó Isabelle hace algunas semanas cuando le preguntaban cómo estaba llevando su hija la llegada de un nuevo miembro a la familia. "A ella le doy mucho protagonismo para que sea su ilusión también. Hay que ver cuando esté, hay que ver cómo lo va a gestionar, pero creo que va a ir muy bien, porque tiene mucha atención" añadió entonces.

Ahora solo queda conocer el nombre elegido para la pequeña, ¡enhorabuena!